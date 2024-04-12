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В МИД России истерика из-за отказа с ними говорить. На ковер вызвали французского посла

У представителей МИД страны-агрессора РФ произошла очередная истерика по поводу того, что Франция предпочитает не говорить с Россией, потому что ее чиновники постоянно врут

сегодня, 17:23
Автор:
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Ткачик Олеся
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МИД страны-агрессора России отреагировал на последние заявления главы министерства иностранных дел Франции Стефана Сежурне об отсутствии желания проводить переговоры с российскими чиновниками и вызвал к себе французского посла в Москве.

В МИД России истерика из-за отказа с ними говорить. На ковер вызвали французского посла

МИД РФ

В российском ведомстве отметили, что вызывают французского дипломата "на ковер" из-за недавних комментариев главы МИД Франции об отсутствии желания общаться с российскими чиновниками, поскольку идущие от россиян публикации – неправдивы.

В МИДе страны-агрессора заявили, что воспринимают эти заявления руководителя внешнеполитического ведомства Франции как сознательный и обдуманный шаг французской стороны, направленный на подрыв возможностей любого диалога между двумя странами.

Напомним, недавно Сежурное в интервью французским СМИ заявил, что Франции больше неинтересно проводить диалог с российскими официальными лицами. Более того, по его словам, такие диалоги не в интересах Парижа, поскольку российская сторона после общения публикует пресс-релизы, не имеющие ничего общего с реальностью.

Портал "Комментарии" рассказывал, что в начале месяца прошли телефонные переговоры между министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу. По их результатам, в Кремле заявили , что Париж якобы согласился вести диалог с РФ по ситуации в Украине и обсуждать мирные переговоры. Это заявление в Париже опровергают. Там отмечают, что информация о готовности вести переговоры по Украине не соответствует действительности.

При этом эксперты отметили, что на Западе должны понять, вести переговоры с Россией бессодержательно, поскольку россияне все равно солгут.





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