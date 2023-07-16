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В Минобороны Британии заявили, что Россия вступила в период путаницы и переговоров

Британская разведка отмечает изменения в российских службах безопасности после бунта Пригожина.

сегодня, 10:50
Автор:
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Slava Kot
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Разведка Британии опубликовала свой ежедневный отчет о ситуации в войне между Украиной и Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Минобороны Великобритании.

В Минобороны Британии заявили, что Россия вступила в период путаницы и переговоров

Наемник группы "Вагнер". Фото из открытых источников

Британская разведка указывает на новый этап в российских спецслужбах, который произошел после мятежа лидера вагнеровцев Евгения Пригожина в конце июня.


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"После мятежа группы "Вагнера" 24 июня 2023 года российские службы безопасности вступили в период путаницы и переговоров", — пишет разведка Великобритании.

Минобороны РФ объявил, что 12 июля состоялась частичная демилитаризация воевавших в Украине вагнеровцев. ЧВК "Вагнер" передал российскому министерству более 2 тыс. единиц военной техники, включая танки.

Пока известно, что часть из вагнеровцев была отправлена из России в Беларусь. Несмотря на это, остановка деятельности группы "Вагнера" происходит только в России. Связанные соцсети с вагнеровцами возобновили свою деятельность и освещают дела ЧВК "Вагнер" в Африке. Таким образом, российские наемники продолжают действовать на африканском континенте.

Напомним, что Евгений Пригожин начал бунт против руководства Кремля и объявил о походе на Москву. Через полтора дня был заключен договор между Путиным и Пригожиным, и последний остановил свой бунт. А судьба вагнеровцев встала под вопросом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские журналисты заявили об онкологии в Пригожине, который лечился в элитной больнице.

Также "Комментарии" писали о белорусском диктаторе Александре Лукашенко, который прокомментировал ситуацией с возможной местью Путина из-за бунта Пригожина. Президент Беларуси ответил, убьет ли Путин основателя вагнеровцев.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1680455439060746241
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