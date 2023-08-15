В Минобороны РФ цинично отреагировали на обстрел украинских городов

Ракетная атака на Украину 15 августа (фото из открытых источников)

15 августа, ночью, российская армия снова обстреляла украинские города. В нескольких городах раздались взрывы. Во Львове и Луцке зафиксировано попадание враждебных целей, а в Днепре огонь охватил одно из предприятий, по которому ударили. В результате ракетных ударов РФ погибли и пострадали мирные люди. В российском оборонном ведомстве сделали циничное заявление – якобы атаковали военно-промышленный комплекс Украины. Заявление Минобороны РФ цитируют российские СМИ.

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"Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб", — говорится в циничном сообщении российских.

Но Кремль ни словом не обмолвился, что их ракеты на самом деле попали в жилой дом и садик во Львове, в дома мирных жителей в Днепре. А еще — в предприятие в Луцке, где погибли три человека.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского назвали причину ночных ракетных обстрелов России. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что последние российские ракетные атаки по гражданским объектам происходят "исключительно ради убийств и психологического давления". Советник главы ОП объясняет, что "только наказанное зло не возвращается". Подоляк говорит, что переговоры или умиротворение Путина не помогут завершить войны и остановить "российского серийного убийцу". Поэтому єто указывает, что Украине для защиты гражданского населения необходимо больше систем противовоздушной обороны для закрытия неба.