Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что оккупационная армия на данный момент владеет инициативой на линии фронта в Украине. По его словам, российские захватчики имеют превосходство в "огневом воздействии" и используют этот фактор, чтобы не дать ВСУ удержать линию обороны.

Сергей Шойгу

Тем не менее, очевидно, Шойгу как минимум встревожила информация о том, что Соединенные Штаты выделяют Украине 61 млрд долларов, чтобы обеспечить Силы обороны всем необходимым в войне с захватчиками.

"Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы", - заявил Шойгу.

При этом он пообещал, что страна-террорист повысит интенсивность ударов по логистическим центрам Вооруженных сил Украины и базам хранения западного оружия.

В то же время Шойгу заявил, что оккупационная армия все равно продолжит решать" поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Соединенные Штатах наконец разблокировали вопрос о выделении помощи Украине. Киеву собираются предоставить помощь на 61 млрд долларов. При этом известно, что все необходимое оружие для фронта будет поставлено Силам обороны максимально быстро, так как его возьмут из американских баз, которые находятся в Германии и Польше.

Кроме того, вероятно, Украина также получит и дальнобойные ракеты ATACMS, которых очень боится Россия и даже неоднократно называла их возможную поставку Киеву "красными линиями", которые переходить нельзя. Но правда в том, говорят аналитики, что ВСУ нанесли серию ударов по стратегическим объектам на территории страны-агрессора и ничего не произошло. То есть, Силы обороны наглядно показали, что все "красные линии" РФ можно смело отодвигать.



