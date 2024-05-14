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В Минобороны РФ началась чистка: кого задержали после ухода Шойгу

Дом главы управления кадров Минобороны РФ "взяли штурмом"

сегодня, 06:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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В России задержали начальника Главного управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В Минобороны РФ началась чистка: кого задержали после ухода Шойгу

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов

"Начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов задержан", — отмечается в сообщении со ссылкой на правоохранительные органы.

Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что генерал-лейтенанта задержали утром 13 мая. Силовики в балаклавах с ломами сломали ворота и окна его дома, действовали жестко.

Во время штурма в доме находился Кузнецов и его жена – бывшая сотрудница комитета по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, академии Ракетных войск стратегического назначения и других структур Министерства обороны.

По данным СМИ, Кузнецова "вытащили из постели" и отвезли на допрос. Одному из его родственников понадобилась медицинская помощь. Супруга останется в Следственном комитете.

Российский военный Telegram-канал "Рыбарь" сообщил, что задержание Кузнецова связано с заменой Сергея Шойгу на Андрея Белоусова.

"Начались предполагаемые чистки в Минобороны: в частности, в отношении людей, которые так или иначе запятнаны в неприятных эпизодах", — сообщил канал.

Стоит отметить, задержание Кузнецова является не первым событием, которое свидетельствует о начале кадровых чисток в Минобороны РФ.

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