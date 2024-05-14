В Минобороны РФ началась чистка: кого задержали после ухода Шойгу

В России задержали начальника Главного управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов

"Начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов задержан", — отмечается в сообщении со ссылкой на правоохранительные органы.

Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что генерал-лейтенанта задержали утром 13 мая. Силовики в балаклавах с ломами сломали ворота и окна его дома, действовали жестко.

Во время штурма в доме находился Кузнецов и его жена – бывшая сотрудница комитета по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, академии Ракетных войск стратегического назначения и других структур Министерства обороны.

По данным СМИ, Кузнецова "вытащили из постели" и отвезли на допрос. Одному из его родственников понадобилась медицинская помощь. Супруга останется в Следственном комитете.

Российский военный Telegram-канал "Рыбарь" сообщил, что задержание Кузнецова связано с заменой Сергея Шойгу на Андрея Белоусова.

"Начались предполагаемые чистки в Минобороны: в частности, в отношении людей, которые так или иначе запятнаны в неприятных эпизодах", — сообщил канал.

Стоит отметить, задержание Кузнецова является не первым событием, которое свидетельствует о начале кадровых чисток в Минобороны РФ.

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