Что происходит в Кремле: к чему может привести череда громких отставок

Российский диктатор Владимир Путин после своей "инаугурации", как и предполагалось, провел перестановки во власти. Точечные, но достаточно знаковые. Так, поста лишился министр обороны Сергей Шойгу, которого сменил первый замглавы правительства РФ Андрей Белоусов. Известно, что Шойгу получил должность главы Совбеза РФ, ранее занимаемую Николаевым Патрушевым (куда он уходить пока не ясно). О чём говорит эта рокировка – и к чему может привести? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

Назначение на пост главы МО Андрея Белоусова – достаточно интересный шаг

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье), политический аналитик Виталий Кулик рассуждает так:

Но большинство считало, что Шойгу останется на своем посту как ответственный за поражение. Если ранее он формировал себе образ "фельдмаршала победы", то теперь уже ясно, что победы не будет. Но нужен человек, который развязал войну, на кого можно всё повесить. Однако у Путина был другой план. Не символично-психологический, а более – механистический". "Отставка Шойгу оказалась достаточно неожиданной. Даже в околокремлевских тусовках, в чатах, многие не верили, что его уберут. Слухи о его ослаблении ходили, особенно после ареста замминистра обороны – Тимура Иванова

По мнению эксперта, назначение на пост главы МО Андрея Белоусова – достаточно интересный шаг. Гражданский человек, ни дня не служивший в армии становится министром обороны во время войны.

"Для России это немыслимо! – считает Виталий Кулик. – Да, Шойгу, тоже не служил, хоть имел отношение к МЧС, является генералом, сросся с аппаратом. А вот Белоусов – абсолютно штатский человек. Кое-кто считает, что он связан с ФСБ, но – нет. Он из достаточно известной семьи, его отец – один из разработчиков и теоретиков "косыгинских реформ". И все статьи Белоусова направлены на формирование авторитарки, на важность плановой экономики. Он является одним из идеологов создания авторкатичной модели, замкнутых циклов, импортозамещения. И всё это – с соответствующими планами, расчетами ".

Белоусов – это некое воплощение Госплана, акцентирует эксперт. И когда путинский пресс-секретарь Песков говорит о необходимости вмонтировать военную экономику в общую экономику, он как раз раскрывает суть назначения министром обороны именно Белоусова. Это о мобилизации всей экономики под потребности вооруженных сил, войны, поясняет Виталий Кулик.

"Того, что было ранее – уже недостаточно. Система сбоила, Минобороны при Шойгу не столько планировало собственные потребности, сколько занималось освоением средств. И в какой-то момент эти коррупционные схемы, кризис системы начали доходить до Путина. Сохранять далее Шойгу министром обороны было нецелесообразно. И сделана ставка на Белоусова, на военную экономику, на формирование цепочек поставок не по принципу кумовства и "распила", а напрямую, через официоз, через правительственные механизмы. Кроме того, новый министр, скорее всего, почистит министерство, не будет щадить шойгушные кадры, – прогнозирует эксперт. – То, что Шойгу вместо Николая Патрушева станет главой Совбеза выглядит как попытка показать, что он не "сбитый летчик", а просто переходит в новый центр принятия решений".

Вообще все назначения последнего времени выглядят больше как перестановка мебели, а не попытка качественного ремонта. Система просто меняет местоположение людей, подчеркивает Виталий Кулик.

Тот же Белоусов, напоминает он, был членом правительства, где вполне мог делать ту же работу, что станет сейчас, став главой Минобороны. Да, это бы требовало неких вневедомственных, межведомственных согласований и комиссий. Но ему могли дать статус вице-премьера по ВПК, наделить большими полномочиями – и этого бы хватило. Однако система требовала небольшой встряски. И ее слегка тряхнули.

"Уверен, что Николаю Патрушеву тоже найдут новую должность. Тем более, что его сын Дмитрий стал недавно вице-премьером. Карьерный рост, учитывая, что ранее являлся министром сельского хозяйства. А так ничего более не поменялось. Все остались на своих местах", – констатирует эксперт.

Теперь интересно, отмечает он, кто зайдет заместителями к тому же Белоусову, куда двинут Патрушева-старшего.

"Что касается роли Совбеза, я сомневаюсь, что Шойгу станут отчитываться все силовики, что он станет неким координатором. По факту, Совбез переходит в администрирование лично Путина. Становясь не инструментом генерации идей, а больше исполнителем – как совет обороны при Сталине, как некая Ставка, которая не генерит, а просто занимается исполнением роли фюрера", – заключает Виталий Кулик.

Для Украины назначение главой МО страны-агрессора Белоусова – сигнал усиления работы внешнего МИД

Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что в высших эшелонах власти страны-агрессора началась усушка, утруска и хирургия в части отсекания балласта.

"О смене министра обороны РФ в Кремле было принято рамочное решение еще в момент путча Пригожина. Тогда, по ходу, обнажился ряд проблем и внедрения в управленческую вертикаль явных агентов других силовых служб и ведомств. Причем, не только российских, но и, так скажем, третьих стран. По руководителям "вагнеровцев" – Уткину, Пригожину – порешили быстро. А вот часть официального генералитета решили "уйти" позже", – поясняет эксперт.

Она напоминает, что Шойгу на посту министра обороны РФ с 6 ноября 2012 года. И уверена, что о приписках, взяточничестве в крупных масштабах в МО явно знали давно. Но широкомасштабная война выплеснула всё на поверхность уж слишком явно.

"Об этом – арест первого замминистра обороны Иванова. Об этом и отправка 68-летнего Шойгу в секретари Совбеза. Не то чтобы ссылка, но все понимают, что это точно и не поощрение", – отмечает Светлана Кушнир.

По ее мнению, само переформатирование правительства с новыми/старыми лицами вполне в логике Путина: косметически обновить, но не сильно колотить.

Учитывая, что бюджет МО РФ – это триллионы рублей, а за использованием таких финансов нужен глаз да глаз, близкий и преданный Путину Белоусов отправлен еще и такой надзор осуществлять. Кроме того, усилиться конкуренция между управлениями внутри министерства, будут искать "кротов" и "хапуг" на местах", – прогнозирует эксперт. "Потому премьером утвержден всё тот же Мишустин, а главой МИД оставили на энный срок Лаврова. Смена же главы оборонного ведомства на экономиста говорит о том, что никто экономику с военных рельс снимать не собирается. Наоборот, Белоусову дано поручение как раз усилить протекционизм и расширить номенклатуру вооружений, частей и агрегатов к ним за счет развития внутреннего производства

Для Украины, считает она, назначение главой МО страны-агрессора Белоусова – сигнал усиления работы внешнего МИД. Тот просто обязан, акцентирует Светлана Кушнир, делать всё возможно и невозможное, дабы пресекать развитие военной корпорации и сотрудничества РФ и других стран-производителей всех видов вооружений.

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