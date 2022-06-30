В Минобороны РФ объяснили, почему вывели военных с острова Змеиный

Побег из украинского острова Змеиный в Черном море Минобороны РФ назвало "шагом доброй воли". Также в оборонном ведомстве страны-агрессора уточнили, что оккупанты якобы завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Как передает портал "Комментарии", позицию российского Минобороны цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Остров Змеиный. Фото: из открытых источников

В Минобороны РФ поясняют, что Россия решила якобы прислушаться к позиции ООН по организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

"Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Оккупанты отмечают, что теперь они ждут от украинской стороны разминирования побережья Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории.

При этом стоит отметить, что Россия уже давно требует от Украины разминировать побережье Черного моря, ведь это в свое время не позволило агрессору высадить десант в Одессе.

В то же время, стоит напомнить, что оккупанты не добровольно ушли со Змеиного, а покинули остров после успешной операции ВСУ. После того, как украинские воины нанесли череду сильнейших ударов по оккупантам, тем пришлось спасаться бегством.

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