В Минобороны РФ отчитались о ночном массированном обстреле Украины: куда били

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало официальное заявление, в котором утверждает о нанесении массированного удара по топливно-энергетическому комплексу и цифровым узлам связи Украины. По информации захватчиков, воздушная атака происходила в ночь на 14 октября с помощью дальнобойных беспилотников и высокоточного вооружения наземного базирования.

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Страна-агрессор традиционно оправдывает обстрелы гражданских объектов и генерации якобы их использованием в оборонных целях. Российские генералы заверили, что все пораженные цели вроде бы работали на нужды военно-промышленного комплекса.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, — отмечают в релизе Министерства обороны РФ, — используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ".

В частности, в столичном регионе захватчики отчитались об атаке на ряд объектов критической инфраструктуры:

В Киеве: под удар якобы попал центр обработки данных "АТМ УкрСиббанк", который вражеское ведомство обвиняет в "сборе разведывательных сведений", а также Дарницкая ТЭЦ-4 и Киевская ТЭЦ-5.

В Киевской области: оккупанты объявили о попадании в ТЭЦ-6, Трипольскую ТЭС, которая, по утверждению Москвы, "питает предприятия ВПК", и подстанцию "Киевская".

Параллельно этим ударные средства врага были направлены на восточные регионы государства. Российское командование отдельно выделило обстрелы Харьковщины, где под прицелом оказалась большая тепловая генерация.

"В Харькове и Харьковской области поражены теплоэлектроцентраль Харьковская ТЭЦ-5, — резюмируют в Минобороны РФ, — и тепловая электростанция Змиевская, поставляющая электроэнергию на объекты ВСУ".

Пока украинская сторона устанавливает реальные последствия российской ночной атаки и масштабы повреждений на упомянутых энергетических узлах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на сегодняшний день российские войска совершили очередной масштабный обстрел Украины, выпустив более 120 ударных беспилотников и 39 баллистических ракет. Под прицелом врага оказались критическая инфраструктура и энергетические узлы в Харькове, Киеве, а также в Киевской области, сообщил президент Зеленский.