В Минобороны РФ отчитались о ночном массированном обстреле Украины: куда били

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Недилько Ксения
Министерство обороны Российской Федерации обнародовало официальное заявление, в котором утверждает о нанесении массированного удара по топливно-энергетическому комплексу и цифровым узлам связи Украины. По информации захватчиков, воздушная атака происходила в ночь на 14 октября с помощью дальнобойных беспилотников и высокоточного вооружения наземного базирования.
Иллюстративное фото
Страна-агрессор традиционно оправдывает обстрелы гражданских объектов и генерации якобы их использованием в оборонных целях. Российские генералы заверили, что все пораженные цели вроде бы работали на нужды военно-промышленного комплекса.
В частности, в столичном регионе захватчики отчитались об атаке на ряд объектов критической инфраструктуры:
Параллельно этим ударные средства врага были направлены на восточные регионы государства. Российское командование отдельно выделило обстрелы Харьковщины, где под прицелом оказалась большая тепловая генерация.
Пока украинская сторона устанавливает реальные последствия российской ночной атаки и масштабы повреждений на упомянутых энергетических узлах.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на сегодняшний день российские войска совершили очередной масштабный обстрел Украины, выпустив более 120 ударных беспилотников и 39 баллистических ракет. Под прицелом врага оказались критическая инфраструктура и энергетические узлы в Харькове, Киеве, а также в Киевской области, сообщил президент Зеленский.