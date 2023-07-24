В Минобороны РФ отреагировали на атаку беспилотников на Москву

Министерство обороны страны-агрессора подтвердило, что утром 24 июля была совершена атака беспилотников на Москву, которую, конечно же, доблестное российское ПВО отразило. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Во вражеском Министерстве обороны заявили, что утром 24 июля "пресекли попытку" двух украинских беспилотников атаковать объекты на территории Москвы.

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"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", – отмечают в Минобороны РФ.

В министерстве также подчеркнули, что в результате ударов дронов никто не пострадал.

Похожую информацию ранее также озвучил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также, как и Минобороны РФ, подтвердил атаку двух беспилотников на столицу РФ, отметив, что в результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, в российских телеграмм-каналах сегодня начала распространяться информация о том, что в разных районах Москвы были слышны громкие взрывы. Сообщалось, что столица России якобы была атакована беспилотниками.

Читайте также на портале "Комментарии" — около двух месяцев назад Москва уже пережила атакую дронов. Тогда массированные удары дронов по Москве заставили россиян понервничать. Тогда реакция Кремля также была традиционно бравурная, мол все дроны сбиты, угрозы нет. В свою очередь, Офис президента Украины откровенно троллил страну-агрессора, а в Вашингтоне касательно той атаки высказались довольно сдержанно, а в Лондоне завили, что Украина имеет право на подобные действия. О чем говорят те события и реакция на них разных сторон? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



