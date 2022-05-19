В Минобороны РФ поспешили откреститься от символов российской армии Z и V

Минобороны страны-агрессора уверяет, что буквы Z и V многие ошибочно считают официальными военными атрибутами в России. При этом в оборонном ведомстве признали, что этими символами действительно маркируют военную технику. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил депутат Московской гордумы Евгений Ступин у себя в Facebook, цитируя ответ Минобороны РФ на свой запрос.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Ступин уточнил, всем должно уже быть понятно, что не нужно называть буквы Z и V официальными символами российской армии, потому что это не соответствует действительности. Нет никакой специальной нагрузки в этих буквах. Ответ Минобороны России это лишь подтверждает.

Далее из поста депутата становится понятно, откуда вообще появился сам запрос на Минобороны РФ. По словам Евгения Ступина, ответ Минобороны РФ на его официальный запрос могут использовать абсолютно все граждане, которых могут привлечь в других странах за использование символов Z и V. Ведь это всего лишь буквы иностранных алфавитов и каждый гражданин имеет право выражать к ним свое отношение.

Отметим, 24 февраля президент РФ Владимир Путин официально объявил о начале полномасштабной войны против Украины, которую он назвал "специальной военной операцией". Тогда на территорию Украины вторглось множество российской военной техники, которая как раз и была маркирована символами Z и V, о которых идет речь выше.

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