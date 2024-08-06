В Минобороны РФ продолжаются чистки: кого в этот раз задержали

В России задержали руководителя парка "Патриот" Министерства обороны России Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Управления инновационного развития МО России генерал-майора Владимира Шестерова по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что российские правоохранители сообщили кремлевскому изданию ТАСС, что подозревают Ахмедова и Шестерова в хищении более 40 миллионов рублей (примерно 471 000 долларов) при государственных закупках для парка, и предупредили, что в деле могут появиться дополнительные фигуранты.

Парк "Патриот" был личным проектом бывшего министра обороны России и нынешнего секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, а недавно задержанный бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов контролировал строительство парка.

"Российский военный блогер, который особенно критически относится к российскому военному командованию, приветствовал аресты Ахмедова и Шестерова и заявил, что Ахмедов и Шестеров были частью "старой команды", которая контролировала Министерство обороны России под руководством Шойгу, предположив, что их аресты "свидетельствуют" об уменьшении влияния Шойгу", – говорится в сообщении.



Отмечается, что российский инсайдерский источник, который ранее правильно предсказал несколько командных изменений в МО РФ, предположил, что недавно уволенный бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов, который, как сообщается, связан с Центром управления национальной обороной России, может стать следующим высокопоставленным чиновником МО, который будет арестован. Отмечается, что российский инсайдерский источник, который ранее правильно предсказал несколько командных изменений в МО РФ, предположил, что недавно уволенный бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов, который, как сообщается, связан с Центром управления национальной обороной России, может стать следующим высокопоставленным чиновником МО, который будет арестован.

С апреля 2024 года российские чиновники арестовали нескольких высокопоставленных чиновников российского оборонного ведомства по аналогичным обвинениям в коррупции.

Российские военные блогеры ранее предполагали, что аресты Иванова и других высокопоставленных чиновников оборонного ведомства, связанных с Шойгу, могут свидетельствовать об уменьшении влияния Шойгу в Кремле, а также о желании Кремля "зачистить" старую гвардию от приближенных к Шойгу при новом руководстве Минобороны России.

Инсайдерский источник также заявил, что начальник Главного бронетанкового управления Минобороны России генерал-лейтенант Александр Шестаков покинет свою должность в ближайшее время".

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