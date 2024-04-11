В Минобороны РФ прокомментировали удар по энергообъектам Украины. Назвали его местью

Как заявили в Минобороны страны-террориста их вооруженные силы нанесли массированные удары по энергообъектам на территории Украины. В ведомстве заявили, что таким образом ответили на атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы с помощью беспилотников.

Удар по ТЭС

"Был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины" , — заявили в Минобороны страны-агрессора.

Там утверждают, что цели удара были достигнуты, а все намеченные в ходе операции объекты — поражены.

Также у агрессора утверждают, что в результате ударов была нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, а также сорваны переброски резервных частей в зону боевых действий, затруднено снабжение топливом воинских частей ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия методично уничтожает объекты тепловой генерации в Украине. Как заявили в Центрэнерго, они потеряли все свои ТЭС. В частности, 11 апреля была полностью уничтожена Трипильская ТЭС, которая обеспечивала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

По мнению экспертов, украинцам следует готовится к крайне тяжелой осени и зиме. Они говорят, что будут массовые веерные отключения электричества. По их словам, если есть возможность, то все же нужно подумать над тем, чтобы выехать из Украины. В противном случае нужно готовится к сложному периоду немедленно – делать стратегические запасы еды, покупать генераторы и солнечные батареи. По их мнению, грядущая зима будет самой сложной со времен независимости Украины.



