logo

BTC/USD

70757.75

ETH/USD

3561.59

LTC/USD

96.69

USD/UAH

39.45

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Минобороны РФ прокомментировали удар по энергообъектам Украины. Назвали его местью
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минобороны РФ прокомментировали удар по энергообъектам Украины. Назвали его местью

В Минобороны страны-агрессора подтвердили удар по энергообъектам в Украине. Там заявили, что таким образом отомстили стране за удары по российским НПЗ

сегодня, 13:52
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как заявили в Минобороны страны-террориста их вооруженные силы нанесли массированные удары по энергообъектам на территории Украины. В ведомстве заявили, что таким образом ответили на атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы с помощью беспилотников.

В Минобороны РФ прокомментировали удар по энергообъектам Украины. Назвали его местью

Удар по ТЭС

"Был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины"
, — заявили в Минобороны страны-агрессора.

Там утверждают, что цели удара были достигнуты, а все намеченные в ходе операции объекты — поражены.

Также у агрессора утверждают, что в результате ударов была нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, а также сорваны переброски резервных частей в зону боевых действий, затруднено снабжение топливом воинских частей ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия методично уничтожает объекты тепловой генерации в Украине. Как заявили в Центрэнерго, они потеряли все свои ТЭС. В частности, 11 апреля была полностью уничтожена Трипильская ТЭС, которая обеспечивала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

По мнению экспертов, украинцам следует готовится к крайне тяжелой осени и зиме. Они говорят, что будут массовые веерные отключения электричества. По их словам, если есть возможность, то все же нужно подумать над тем, чтобы выехать из Украины. В противном случае нужно готовится к сложному периоду немедленно – делать стратегические запасы еды, покупать генераторы и солнечные батареи. По их мнению, грядущая зима будет самой сложной со времен независимости Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2024/04/11/22762526.shtml?updated
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости