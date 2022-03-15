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В Минобороны РФ рассказали, области, которые они поливают свинцом, очень близки россиянам

Представители российского Минобороны провели брифинг, на котором заявили, якобы жители 13 областей Украины хотят хороших отношений со страной-агрессором

сегодня, 07:30 comments1014
Автор:

Кравцев Сергей
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В российском Минобороны в очередной раз продемонстрировали, что живут, словно в параллельной реальности. Так в Минобороны РФ провели брифинг, в ходе которого заявили, что якобы жители 13 регионов Украины настроены на то, чтобы иметь дружественные отношения со страной-агрессором. Как передает портал "Комментарии", сказанное на брифинге передает "РИА Новости".

В Минобороны РФ рассказали, области, которые они поливают свинцом, очень близки россиянам

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Так, среди украинских областей, которые россияне считают положительно настроенными к России отмечены Запорожская, Днепропетровская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Черкасская, Киевская, Житомирская. Интересно, что большинство из вышеперечисленных регионов российский агрессор нещадно "поливает" обстрелами, довольно часто устраивая бомбардировки жилых кварталов, где никогда не было ни военных объектов, ни радикально настроенных "националистов", против которых якобы в Украине воюет российская армия.  

В воображении российского Минобороны 15 миллионов украинцев якобы сохраняют тесные связи с российским народом.

Отметим, с 24 февраля Россия официально объявила войну Украине. В своем обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин отметил, что российская армия начинает "специальную военную операцию" в суверенном государстве Украина.

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Источник: https://t.me/rbc_news/44741
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