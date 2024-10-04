В Минобороны РФ сказали, сколько украинских военных сдались в плен в Угледаре

В Минобороны страны-агрессора России утверждают, что в Угледаре течение недели якобы сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки города.

Угледар

"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки населенного пункта Угледар "Донецкой народной республики", — говорится в сообщении вражеского министерства.

Также там утверждают, что в течение недели средствами противовоздушной обороны было сбито якобы семь оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть управляемых авиационных бомб Hammer, 22 реактивных снаряда HIMARS, а также 540 беспилотников самолетного типа.

В Минобороны РФ утверждают, что всего с начала проведения ьак называемой "специальной военной операции" якобы уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32816 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18524 танка и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15569 орудий полевой артиллерии и минометов, 26915 единиц специальной военной автомобильной техники.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина потеряла Угледар. Как говорит военкор Богдан Мирошников, не все военные сумели выйти из города. При выходе враг начал без остановки обстреливать пути ухода, поливать КАБами и работать фпв-дронами, в результате чего у нас хватало 300-х. Не все раненые смогли выйти и попали в плен. Но там не такое количество, которое рисует вражеская пропаганда, отметил эксперт.

Также "Комментарии" рассказывали, что 72-я бригада понесла большие потери при выходе из Угледара. Некоторые военные оставались на позициях в качестве смертников, чтобы прикрыть выход своих побратимов.





