Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что якобы британские спецслужбы готовили атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область. По его информации, этим якобы занимался третий отдел британской спецслужбы МИ-6.

Ми-6

"После остановки наступления ВСУ в Курской области важнейшей задачей становится вычисление и обезвреживание новых возможных диверсионных групп. Данные группы координировала британская МИ-6. Ее третий отдел. Это подразделение создали еще в 20-х годах ХХ века для противостояния с СССР. Частью работы отдела всегда были диверсионные акции, саботаж и терроризм", — заявил депутат.

Шхагошев добавил, что эта часть британских спецслужб не заинтересована в сокращении потерь — ни среди украинских военных, ни среди мирного населения российского региона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. Как заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, операцию Вооруженных сил Украины в Курской области помогали разработать военные Соединенных Штатов. Он утверждал, что в разработке операции "однозначно принимали участие" штабы блока НАТО. Алаудинов добавил, что при реализации украинской операции было задействовано большое количество "иностранных наемников". Однако, по словам командира спецназа, ВСУ уже вряд ли продвинутся дальше. Впрочем, прогнозы российского военного не подтвердились, украинские военные и дальше уверенно продвигаются пол российской территории и берут населенные пункты Курщины под свой контроль.



