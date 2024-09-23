В Минобороны РФ обвинили иностранных военных, которые якобы воюют в рядах ВСУ в Курской области в том, что они "выполняют грязную работу", и даже "убивают" мирных россиян. В частности, об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

Апты Алаудинов

"В большинстве своем у них, я так понял, это самая грязная работа. То есть, во-первых, именно иностранцы у нас отличились убийствами женщин, детей, стариков. Ну и получается, что они всегда выполняют самую грязную работу. И если их сажают где-то, то они как заградотряды выглядят уже", — выдал бред Алаудинов.

При этом он заявил, что якобы в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область, по словам жителей, в населенных пунктах была слышна иностранная речь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российское командование продолжает демонстрировать, что готово уничтожать все живое не только на территории Украины, но и на своей территории, которую сегодня контролируют ВСУ. Речь о районах Курской области, которая граничит с Украиной. Российские войска активно бьют управляемыми авиационными бомбами по территории Курской области, об этом говорится в обновленной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Отмечается, что только с начала суток было зафиксировано 16 авиаударов, во время которых россияне применили 27 таких бомб. В Генштабе подчеркнули, что продолжается операция в Курской области.

Также "Комментарии" рассказывали, что подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали один из участков российской границы.



