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В Минобороны России цинично отчитались о своих атаках на мирных людей в Кривом Роге

В Минобороны России заявили, что "достигли цели удара"

сегодня, 18:00
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Автор:

Лиля Воробьева

Минобороны РФ еще раз цинично прокомментировало свое очередное преступление против мирных жителей Кривого Рога. 13 июня оккупанты обстреляли пятиэтажный жилой дом. В сведении  российского оборонного ведомства заявили об "успехах". Об этом пишут российские СМИ.

В Минобороны России цинично отчитались о своих атаках на мирных людей в Кривом Роге

Ракетный удар по Кривому Рогу (фото из открытых источников)

Минобороны РФ в своем новом циничном заявлении сообщило, что "все назначенные объекты поражены и цель удара достигнута".


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"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным  оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов Вооруженных сил Украины, а также складах боеприпасов и вооружения иностранного производства", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какими ракетами Россия ударила по Кривому Рогу и какова была ее цель. Ночью 13 июня враг совершил ракетную атаку на Кривой Рог Днепропетровской области, применив ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. В первые минуты атаки удалось обезвредить 10 ракет, и уже почти утром российские войска совершили пуски ракет с территории Каспия, добавил спикер.

Руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что россияне в "истерике", поэтому и прибегают к очередным проявлениям терроризма, попадая при этом в жилые дома. Однако их основная цель – найти логистику, помогающую фронту.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Кривом Роге в результате российской ночной воздушной атаки 13 июня есть разрушение жилых объектов, сильно пострадали гражданские, а также погибшие.
 



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