В Московском музее появились порванные «Градами» флаги Украины с Донбасса (фото)

В коллекции Государственного центрального музея современной истории России обнаружены порванные "Градами" флаги Украины с Донбасса. Флаги представлены, как трофеи российской армии после оккупации части украинских Донецкой и Луганской областей. Такие экспонаты лишний раз развенчивают миф российской пропаганды о том, что на востоке Украины идет "гражданская война". Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказывает в своем Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Один из захваченных на Донбассе украинских флагов Фото: t.me/a_shtirlitz

Офицер отмечает, экспонаты Государственного центрального музея современной истории РФ можно увидеть не только, посетив сам музей в Москве, но и ознакомиться с выставкой онлайн.





Исходя из описания государственные флаги Украины с подписями военных и пожеланиями украинцев своим вооруженным силам были доставлены в столицу РФ российскими военными корреспондентами, находившимися на Донбассе в 2014-2015.

Оба флага, которые представлены на выставке, повреждены от осколков РСЗО "Град". Также на флагах хорошо видны надписи с пожеланиями украинским защитникам от граждан Украины: "Пусть бережет вас Бог", "Возвращайтесь живыми", "Пусть Дева Мария укроет вас своим омофором", "Молимся за вас" и другие.





У каких именно военных подразделений были отобраны флаги не говорится, но есть сообщение о том, что один из флагов был завоеван во время сражений за Донецкий аэропорт.

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