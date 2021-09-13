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В Московском музее появились порванные «Градами» флаги Украины с Донбасса (фото)

Российский музей выставил в качестве экспоната флаги Украины, захваченные оккупировавшими Донбасс войсками РФ в качестве трофеев

сегодня, 14:45
Автор:

Кравцев Сергей

В коллекции Государственного центрального музея современной истории России обнаружены порванные "Градами" флаги Украины с Донбасса. Флаги представлены, как трофеи российской армии после оккупации части украинских Донецкой и Луганской областей. Такие экспонаты лишний раз развенчивают миф российской пропаганды о том, что на востоке Украины идет "гражданская война". Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказывает в своем Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан.

В Московском музее появились порванные «Градами» флаги Украины с Донбасса (фото)

Один из захваченных на Донбассе украинских флагов Фото: t.me/a_shtirlitz

Офицер отмечает, экспонаты Государственного центрального музея современной истории РФ можно увидеть не только, посетив сам музей в Москве, но и ознакомиться с выставкой онлайн.

В Московском музее появились порванные «Градами» флаги Украины с Донбасса (фото) - фото 2

Исходя из описания государственные флаги Украины с подписями военных и пожеланиями украинцев своим вооруженным силам были доставлены в столицу РФ российскими военными корреспондентами, находившимися на Донбассе в 2014-2015.

Оба флага, которые представлены на выставке, повреждены от осколков РСЗО "Град". Также на флагах хорошо видны надписи с пожеланиями украинским защитникам от граждан Украины: "Пусть бережет вас Бог", "Возвращайтесь живыми", "Пусть Дева Мария укроет вас своим омофором", "Молимся за вас" и другие.

В Московском музее появились порванные «Градами» флаги Украины с Донбасса (фото) - фото 3

У каких именно военных подразделений были отобраны флаги не говорится, но есть сообщение о том, что один из флагов был завоеван во время сражений за Донецкий аэропорт.

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство украинцев верят в предположение президента Владимира Зеленского о том, что полномасштабная война с Российской Федерацией до сих пор возможна.


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Источник: https://t.me/a_shtirlitz/12034
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