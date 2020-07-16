В Москве арестовали почти 150 человек, которые вышли протестовать против "вечного" правления Путина (видео)

В московском изоляторе сейчас пребывает под стражей около 150 человек, которых задержали в ходе вчерашнего митинга против поправок в Конституцию. Напомним, те позволяют президенту РФ Владимиру Путину избираться на высшую должность страны до 2036 года. Об этом пишет столичное ГУ МВД.

Согласно информации правоохранителей, во время шествия по Страстному бульвару арестовали 132 человек, которые устроили несанкционированный митинг. Однако сами активисты говорят о куда большем количестве задержанных.

По данным местных СМИ, люди с плакатами “Путин - в отставку”, “Путин - мошенник” собирали подписи под иском с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Основной закон. В результате копы увезли 147 человек, среди которых - директор правозащитной группы “Открытая Россия” Андрей Пивоваров, политик Юлия Галямина, ее дочь и многие другие.

Как ранее сообщали “Комментарии”, президент России Владимир Путин недавно заявил о происхождении украинского языка. По его мнению, до XIII столетия у россиян и украинцев - “единого народа” - не было никакой разницы в языке, а первые различия возникли в XVI веке, когда часть украинцев оказалась в плену. Более того, по мнению Путина, “украинский фактор” начал “разыгрываться” якобы накануне Первой мировой войны австрийскими спецагентами. На вопрос, правдивы ли слова российского лидера, ответил известный профессор-украинист - австрийский ученый Михаэль Мозер.

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