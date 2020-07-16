kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.07.2020

BTC/USD

9141.74

ETH/USD

233.57

LTC/USD

41.96

НБУ 16.07.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

31.20

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия В Москве арестовали почти 150 человек, которые вышли протестовать против "вечного" правления Путина (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Москве арестовали почти 150 человек, которые вышли протестовать против "вечного" правления Путина (видео)

В связи с протестом против правления Владимира Путина до 2036 года арестованы директор правозащитной группы “Открытая Россия” Андрей Пивоваров, политик Юлия Галямина и ее дочь

сегодня, 09:32
Автор:

Елена Волкова
В Москве арестовали почти 150 человек, которые вышли протестовать против "вечного" правления Путина (видео)

В московском изоляторе сейчас пребывает под стражей около 150 человек, которых задержали в ходе вчерашнего митинга против поправок в Конституцию. Напомним, те позволяют президенту РФ Владимиру Путину избираться на высшую должность страны до 2036 года. Об этом пишет столичное ГУ МВД. 

Согласно информации правоохранителей, во время шествия по Страстному бульвару арестовали 132 человек, которые устроили несанкционированный митинг. Однако сами активисты говорят о куда большем количестве задержанных. 

По данным местных СМИ, люди с плакатами “Путин - в отставку”, “Путин - мошенник” собирали подписи под иском с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Основной закон. В результате копы увезли 147 человек, среди которых - директор правозащитной группы “Открытая Россия” Андрей Пивоваров, политик Юлия Галямина, ее дочь и многие другие. 

Как ранее сообщали “Комментарии”, президент России Владимир Путин недавно заявил о происхождении украинского языка. По его мнению, до  XIII столетия у россиян и украинцев - “единого народа” - не было никакой разницы в языке, а первые различия возникли в  XVI веке, когда часть украинцев оказалась в плену. Более того, по мнению Путина, “украинский фактор” начал “разыгрываться” якобы накануне Первой мировой войны австрийскими спецагентами. На вопрос, правдивы ли слова российского лидера, ответил известный профессор-украинист - австрийский ученый Михаэль Мозер.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!