В столице страны-агрессорки очередной беспилотник стал причиной беспокойства для местных медиаперсон. В этот раз под удар попал дом известного российского блогера Михаила Литвина, расположенный в Москве.

Блогер Михаил Литвин

Несмотря на прямое попадание и реальную опасность, реакция блогера оказалась предсказуемой для сторонников путинского режима. Вместо призывов к прекращению боевых действий и осознанию последствий агрессии РФ Литвин ограничился очередной пропагандистской фразой.

"Крепче будем, родня" , – так прокомментировал прилет в свой дом блоггер, не найдя в себе смелости признать истинные причины атаки.

Очевидцы отмечают, что БПЛА нанес повреждения здания, однако это не изменило риторику владельца. Соцсети иронически отреагировали на такую позицию звезды, заметив, что даже личный опыт войны не способен пробить стену безразличия и страха перед Кремлем. Пока неизвестно, обратился ли блоггер за помощью к российским спецслужбам, однако его публичная реакция уже стала объектом насмешек в украинском сегменте интернета.

