logo_ukra

BTC/USD

81636

ETH/USD

2358.37

USD/UAH

43.85

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Москві безпілотник атакував будинок скандального блогера Литвина: що він заявив
commentss НОВИНИ Всі новини

У Москві безпілотник атакував будинок скандального блогера Литвина: що він заявив

Вибухова ніч у Москві: дрон влучив у дім Михайла Литвина, але засудження війни не послідувало

6 травня 2026, 18:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У столиці країни-агресорки черговий безпілотник став причиною неспокою для місцевих медіаперсон. Цього разу під удар потрапив будинок відомого російського блогера Михайла Литвина, розташований у Москві.

У Москві безпілотник атакував будинок скандального блогера Литвина: що він заявив

Блогер Михайло Літвін

Попри пряме влучання та реальну небезпеку, реакція блогера виявилася передбачуваною для прихильників путінського режиму. Замість закликів до припинення бойових дій та усвідомлення наслідків агресії РФ, Литвин обмежився черговою пропагандистською фразою.

У Москві безпілотник атакував будинок скандального блогера Литвина: що він заявив - фото 2
У Москві безпілотник атакував будинок скандального блогера Литвина: що він заявив - фото 2

                                                                                                                                      

"Крєпчє будєм, родня", — так прокоментував приліт у свій будинок блогер, не знайшовши в собі сміливості визнати справжні причини атаки.

Очевидці зазначають, що БпЛА завдав пошкоджень будівлі, проте це не змінило риторику власника. Соцмережі іронічно відреагували на таку позицію "зірки", зауваживши, що навіть особистий досвід війни не здатен пробити стіну байдужості та страху перед Кремлем. Наразі невідомо, чи звернувся блогер по допомогу до російських спецслужб, проте його публічна реакція вже стала об'єктом насмішок в українському сегменті інтернету.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що повернення російської співачки Клави Коки у соцмережу Threads обернулося для неї неочікуваним "дипломатичним" скандалом. Одразу після першого допису артистки, у якому вона раділа "движусі" на платформі, до коментарів завітав офіційний акаунт Міністерства оборони України з іронічною подякою за "співпрацю".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини