У Москві безпілотник атакував будинок скандального блогера Литвина: що він заявив

У столиці країни-агресорки черговий безпілотник став причиною неспокою для місцевих медіаперсон. Цього разу під удар потрапив будинок відомого російського блогера Михайла Литвина, розташований у Москві.

Блогер Михайло Літвін

Попри пряме влучання та реальну небезпеку, реакція блогера виявилася передбачуваною для прихильників путінського режиму. Замість закликів до припинення бойових дій та усвідомлення наслідків агресії РФ, Литвин обмежився черговою пропагандистською фразою.

"Крєпчє будєм, родня", — так прокоментував приліт у свій будинок блогер, не знайшовши в собі сміливості визнати справжні причини атаки.

Очевидці зазначають, що БпЛА завдав пошкоджень будівлі, проте це не змінило риторику власника. Соцмережі іронічно відреагували на таку позицію "зірки", зауваживши, що навіть особистий досвід війни не здатен пробити стіну байдужості та страху перед Кремлем. Наразі невідомо, чи звернувся блогер по допомогу до російських спецслужб, проте його публічна реакція вже стала об'єктом насмішок в українському сегменті інтернету.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що повернення російської співачки Клави Коки у соцмережу Threads обернулося для неї неочікуваним "дипломатичним" скандалом. Одразу після першого допису артистки, у якому вона раділа "движусі" на платформі, до коментарів завітав офіційний акаунт Міністерства оборони України з іронічною подякою за "співпрацю".