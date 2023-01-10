В Москве большой пожар: пришлось привлекать авиацию

Днем 10 января в Москве произошел масштабный пожар в складском помещении в районе метро Дмитровская, в здании на площади 500 кв.м. обрушилась крыша, к тушению привлечена авиация. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут российские Telegram-каналы, а также сайт "Медуза".

Пожар в Москве. Фото: из открытых источников

Пожар начался в здании автомойки по адресу улица Добролюбова, 1. Горят уже 2000 квадратов. Рядом с автомойкой расположена пристройка общежития.

Отмечается, что из здания складов выбежали более 200 человек, на данный момент о пострадавших неизвестно.

Пожару присвоили 3 ранг сложности, отмечается, что есть угроза детонации баллонов. Позже в здании обрушилась крыша на площади 500 кв. м.

Сообщается, что для тушения привлекли авиацию.

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