Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском после его заявления о возможных попытках покушения и способности страны функционировать без главы государства. Свою реакцию российская дипломат опубликовала в эмоциональной форме.

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

Захарова назвала украинского президента "невероятным позорищем", прокомментировав его слова о том, что гибель главы государства не должна привести к краху Украины.

По ее мнению, утверждение Зеленского о прочности государственных институтов противоречит тому, как она оценивает положение страны.

Поводом для заявления стали слова украинского лидера о том, что Служба безопасности Украины сообщала ему о нескольких попытках покушения. В том же интервью Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина представляет собой систему институтов, а не одного человека, поэтому государство должно сохранять устойчивость независимо от судьбы президента.

Однако Мария Захарова представила эту мысль в противоположном ключе. Она заявила, что, хотя возможная гибель Зеленского, по его словам, не приведет к краху государства, сама его жизнь якобы уже привела Украину к такому краху.

Таким образом, комментарий Захаровой стал очередным примером жесткой риторики Москвы в адрес украинского руководства. При этом ее утверждение о якобы состоявшемся крахе украинского государства является политической оценкой, а не установленным фактом.

Заявление Зеленского, напротив, касалось институциональной устойчивости страны и способности государственных органов продолжать работу даже в условиях угрозы руководству. Сведения о попытках покушения, упомянутых президентом, требуют отдельного рассмотрения с учетом доступных подтверждений.

В итоге дискуссия вокруг слов украинского лидера перешла от вопроса безопасности и устойчивости власти к взаимным политическим обвинениям. Резкая реакция Захаровой вновь подчеркнула, насколько конфликтной остается публичная риторика представителей России в отношении Киева.

Читайте также на портале "Комментарии" — три дня без ударов по НПЗ и массированная атака РФ: Зеленский поставил точку в "перемирии" Трампа.



