Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова різко висловилася про президента України Володимира Зеленського після його заяви про можливі спроби замаху та здатність країни функціонувати без глави держави. Свою реакцію російська дипломат опублікувала в емоційній формі.

Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел

Захарова назвала українського президента "неймовірною ганьбою", прокоментувавши його слова про те, що загибель глави держави не має призвести до краху України.

На її думку, твердження Зеленського щодо міцності державних інститутів суперечить тому, як вона оцінює становище країни.

Приводом для заяви стали слова українського лідера про те, що Служба безпеки України повідомляла йому про кілька спроб замаху. У тому ж інтерв'ю Володимир Зеленський наголосив, що Україна є системою інститутів, а не однієї людини, тому держава повинна зберігати стійкість незалежно від долі президента.

Однак Марія Захарова представила цю думку у протилежному ключі. Вона заявила, що хоча можлива загибель Зеленського, за його словами, не призведе до краху держави, саме його життя нібито вже призвело Україну до такого краху.

Таким чином коментар Захарової став черговим прикладом жорсткої риторики Москви на адресу українського керівництва. При цьому її твердження про крах української держави, що нібито відбувся, є політичною оцінкою, а не встановленим фактом.

Заява Зеленського, навпаки, стосувалася інституційної стійкості країни та здатності державних органів продовжувати роботу навіть за умов загрози керівництву. Відомості про спроби замаху, згадані президентом, потребують окремого розгляду з урахуванням доступних підтверджень.

У результаті дискусія довкола слів українського лідера перейшла від питання безпеки та стійкості влади до взаємних політичних звинувачень. Різка реакція Захарової знову наголосила, наскільки конфліктною залишається публічна риторика представників Росії щодо Києва.

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