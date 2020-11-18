В Москве горит больница для зараженных коронавирусом (видео)

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Татьяна Лозовенко
Пожарные проверяют информацию о хлопке кислородного баллона в больнице для пациентов с коронавирусом в Коммунарке в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник. На видео видно, как из больницы поднимаются большие клубни дыма. На данный момент полиция не сообщает подробности.
Фото: из открытых источников
По словам очевидцев, в больнице начался пожар. По данным агентства, повреждена обшивка здания. Отмечено, что пока нет информации о пострадавших пациентах или персонале учреждения.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Госдума России сегодня, 18 ноября, приняла закон об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ. Нарушителя лишат свободы на срок от 6 до 10 лет при повторном нарушении.
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