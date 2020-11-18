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В Москве горит больница для зараженных коронавирусом (видео)

По словам очевидцев, в больнице начался пожар

сегодня, 18:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Пожарные проверяют информацию о хлопке кислородного баллона в больнице для пациентов с коронавирусом в Коммунарке в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник. На видео видно, как из больницы поднимаются большие клубни дыма. На данный момент полиция не сообщает подробности.

В Москве горит больница для зараженных коронавирусом (видео)

Фото: из открытых источников

"Поступила информация о том, что в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке, где находятся больные коронавирусом, произошел хлопок кислородного баллона. На место для проверки данной информации следуют пожарные", – сообщил источник ТАСС.

По словам очевидцев, в больнице начался пожар. По данным агентства, повреждена обшивка здания. Отмечено, что пока нет информации о пострадавших пациентах или персонале учреждения.

"Спасатели едут на место. Подробности уточняются", – заявили в пресс-службе ГУМЧС России по Москве.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Госдума России сегодня, 18 ноября, приняла закон об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ. Нарушителя лишат свободы на срок от 6 до 10 лет при повторном нарушении. 



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Источник: https://lenta.ru/news/2020/11/18/kmmnrk/
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