Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с очередной порцией обвинений в адрес Украины и ее западных партнеров. В своих заявлениях она подвергла критике слова Владимира Зеленского об ударах по российским объектам, назвала использование замороженных активов РФ преступлением, а также обвинила украинских дипломатов в терроризме.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Официальное представительство дипломатического ведомства страны-агрессора озвучило ряд пропагандистских тезисов, направленных на дискредитацию военно-политического руководства Украины и международной коалиции, помогающей Киеву.

"Слова Зеленского о 1 000 ударах в день по гражданским объектам в РФ стали доказательством фальшивости его заявлений о стремлении к миру, – убеждает российская чиновница, пытаясь переложить ответственность за эскалацию на Киев. — При этом бравада Зеленского о тысяче БПЛА рассчитана исключительно на западного потребителя".

Параллельно с этим представитель Кремля в очередной раз попыталась обвинить европейские страны и США в поддержке оборонных действий Украины. По ее словам, предоставление помощи и финансирования со стороны союзников выходит за пределы международного права, а европейские финансовые шаги по вопросу российских средств получили в Москве жесткую оценку.

"Использование Европой замороженных российских активов квалифицируется как прямое преступление, — заявляет представитель МИД РФ, добавляя традиционные для российской пропаганды нарративы. — Мероприятие стало непосредственным соучастником терактов Киева, якобы направленных против детей".

Отдельным объектом для выпадов Захаровой явилась деятельность украинского дипломатического корпуса на международной арене. Поскольку украинские дипломаты эффективно привлекают поддержку и раскрывают военные преступления России за границей, в ведомстве страны-агрессора решили публично подвергнуть сомнению их легальный статус. По утверждению Захаровой, украинские послы в других государствах сейчас фактически превращаются в так называемых "террористических эмиссаров".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил действия российских окупантов, попытавшихся сорвать День знаний воздушной тревогой, заставив школьников прятаться в бомбоубежищах. Находясь в восстановленном лицее Киевской области, Глава государства подчеркнул, что враг перешел все границы морали, сознательно делая маленьких детей заложниками и непосредственными участниками войны.