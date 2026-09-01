Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила із черговою порцією звинувачень на адресу України та її західних партнерів. У своїх заявах вона розкритикувала слова Володимира Зеленського про удари по російських об'єктах, назвала використання заморожених активів РФ злочином, а також звинуватила українських дипломатів у тероризмі.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

Офіційне представництво дипломатичного відомства країни-агресора озвучило низку пропагандистських тез, спрямованих на дискредитацію військово-політичного керівництва України та міжнародної коаліції, яка допомагає Києву.

"Слова Зеленського про 1 000 ударів на день по цивільних об'єктах в РФ стали доказом фальшивості його заяв про прагнення до миру, — переконує російська чиновниця, намагаючись перекласти відповідальність за ескалацію на Київ. — При цьому бравада Зеленського про тисячу БПЛА розрахована виключно на західного споживача".

Паралельно з цим представниця Кремля вкотре спробувала звинуватити європейські країни та США у підтримці оборонних дій України. За її словами, надання допомоги та фінансування з боку союзників виходить за межі міжнародного права, а європейські фінансові кроки щодо російських коштів отримали у Москві жорстку оцінку.

"Використання Європою заморожених російських активів кваліфікується як прямий злочин, — заявляє речниця МЗС РФ, додаючи традиційні для російської пропаганди наративи. — Захід став безпосереднім співучасником терактів Києва, які нібито спрямовані проти дітей".

Окремим об'єктом для випадів Захарової стала діяльність українського дипломатичного корпусу на міжнародній арені. Оскільки українські дипломати ефективно залучають підтримку та розкривають воєнні злочини Росії за кордоном, у відомстві країни-агресора вирішили публічно піддати сумніву їхній легальний статус. За твердженням Захарової, українські посли в інших державах зараз фактично перетворюються на так званих "терористичних емісарів".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський різко засудив дії російських окупантів, які спробували зірвати День знань повітряною тривогою, змусивши школярів ховатися в бомбосховищах. Перебуваючи у відновленому ліцеї на Київщині, Глава держави наголосив, що ворог перейшов усі межі моралі, свідомо роблячи маленьких дітей заручниками та безпосередніми учасниками війни.