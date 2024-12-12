В Москве ликвидировали топ-чиновника, непосредственно причастного к ракетным ударам по Украине

В Москве был ликвидирован Михаил Шатский – заместитель генерального конструктора КБ "Марс" и начальник отдела программного обеспечения. Он занимался модернизацией ракет X-59 до уровня X-69, которые войска РФ используют для ударов по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут российский телеграмм-каналы.

Михаил Шатский. Фото из открытых источников

Первым о смерти Шатского написал российский журналист Александр Невзоров. По его словам, за операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

"У Буданова длинные руки. Похоже, никто из виновных в геноциде украинцев не умрет своей смертью. Он [Шатский] повинен в смерти тысяч невинных украинцев", — заявил российский оппозиционер Александр Невзоров в Telegram.

Ранее российские пропагандисты сообщали о стрельбе в городе Котельники, Московской области.

"Застрелен мужчина. В районе Кузьминского лесопарка, предположительно, произошло убийство. На месте спецслужбы, нападавший скрылся", — говорилось в сообщении.

Стоит отметить, согласно данным из открытых источников, Российская Федерация на базе конструкторского бюро "Марс" занимается модернизацией и изготовлением систем управления разгонных блоков и бортовых систем управления для крылатых ракет МКБ "Радуга" в рамках государственного оборонного заказа.

При этом сама "Радуга" специализируется на разработке и производстве крылатых ракет разного назначения.

Добавим, что кроме вышеуказанной специализации, Шатский также занимался разработкой и прогнозированием надежности бортовых систем управления космических аппаратов на основе теории нейронных сетей, а также рядом других вопросов, связанных с космическими аппаратами.

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