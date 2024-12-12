В Москве ликвидировали топ-чиновника, непосредственно причастного к ракетным ударам по Украине

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Кравцев Сергей
В Москве был ликвидирован Михаил Шатский – заместитель генерального конструктора КБ "Марс" и начальник отдела программного обеспечения. Он занимался модернизацией ракет X-59 до уровня X-69, которые войска РФ используют для ударов по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут российский телеграмм-каналы.
Михаил Шатский. Фото из открытых источников
Первым о смерти Шатского написал российский журналист Александр Невзоров. По его словам, за операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
Ранее российские пропагандисты сообщали о стрельбе в городе Котельники, Московской области.
Стоит отметить, согласно данным из открытых источников, Российская Федерация на базе конструкторского бюро "Марс" занимается модернизацией и изготовлением систем управления разгонных блоков и бортовых систем управления для крылатых ракет МКБ "Радуга" в рамках государственного оборонного заказа.
При этом сама "Радуга" специализируется на разработке и производстве крылатых ракет разного назначения.
Добавим, что кроме вышеуказанной специализации, Шатский также занимался разработкой и прогнозированием надежности бортовых систем управления космических аппаратов на основе теории нейронных сетей, а также рядом других вопросов, связанных с космическими аппаратами.
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