В Москве мужчина выбросил из окна своего 2-летнего сына: преступление было запечатлено на камеру (ВИДЕО)

В столице России мужчина выбросил из окна собственного ребёнка. Об этом сообщает издание ТСН.

В России мужчина выбросил своего сына из окна. Фото: соцсети

Как стало известно, инцидент произошел в Москве на улице Шумилова. Сообщается, что 24-летний местный житель, в квартире своей матери укладывал спать своего двухлетнего ребёнка. В это время мать правонарушителя была на кухне и занималась своими делами.

Вскоре женщина услышала крик, который доносился из спальни и зайдя в комнату увидела, что её внук лежит на улице. Злоумышленник выбросил ребёнка с окна квартиры, которая находилась на пятом этаже.

Мальчик упал на дорогу во дворе и к нему подбежали прохожие, которые вызвали медиков. В это время из подъезда многоквартирного дома выбежал его отец и скрылся в неизвестном направлении.

Прибывшие на место событий медики госпитализировали потерпевшего. У него были диагностированы множественные травмы. От сильного удара у малыша произошло кровоизлияние в мозг.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Покушение на жизнь малолетнего ребёнка". Полицейскими было установлено местонахождение преступника и он был задержан.

В Сети появилось видео на котором запечатлен ужасный момент. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Москве гражданин украины выбросил женщину из окна многоэтажки. По сообщениям местных средств массовой информации между ними произошел конфликт, когда мужчина пришел забирать свои вещи в квартиру экс-возлюбленной. В ходе ссоры злоумышленник вытолкал свою жертву из окна, а затем и сам выпрыгнул. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Полтавской области мужчина изнасиловал и убил бывшую жену. Сообщается, что после совершения преступления злоумышленник прятался в заброшенном здании. Сотрудники правоохранительных органов установили обстоятельства инцидента. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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