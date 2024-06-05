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В Москве на памятнике Жукову появилась неожиданная надпись из трех букв (ВИДЕО)

В центральной части Москвы появилась надпись в поддержку украинской разведки.

сегодня, 17:33
Автор:
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Slava Kot
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В центре Москвы на Манежной площади, которая находится рядом с Кремлем, две женщины на памятнике советскому маршалу Георгию Жукову написали три прописные буквы – ГУР, которые можно расшифровать как Главное управление разведки, то есть это аббревиатура украинской военной разведки.

В Москве на памятнике Жукову появилась неожиданная надпись из трех букв (ВИДЕО)

Памятник Жукову в Москве. Фото из открытых источников

Российские СМИ сообщили, что надпись на памятнике Жукову появилась 3 июня, а видео в сети распространились на следующий день. Кроме того, также известно, кто его сделал – две медсестры: 28-летняя Анастасия и 55-летняя Вера, которых сразу задержали.

Женщины заявили, что надпись сделали из-за влияния "жуликов", которые им угрожали.

"Сразу после этого их задержали. Как рассказали их родственники, мошенники общались с медсестрами в течение недели и даже угрожали им, если они не оставят надпись", — говорится в сообщениях российских СМИ.

Родственники 55-летней женщины заявили, что медсестра не пошла бы на такой поступок, ведь в социальных сетях поддерживала вторжение России в Украину. Однако коллеги Веры указывают, что она странно вела себя и ушла раньше с работы в день, когда разрисовала памятник Жукову.

Пока неизвестно, были ли обе медсестры знакомы. После задержания их отправили в суд по статье о повреждении памятников воинской славы РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России парень с цветными волосами обратился в полицию после избиения хулиганами, а ему выписали штраф. Оказалось, что причиной стали волосы синего и желтого цвета, похожие на флаг Украины.

Также "Комментарии" писали, что к женщине с желтой курткой пришла полиция в России из-за жалоб от россиян, считавших, что она таким образом поддерживает Украину.



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