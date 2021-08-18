В Москве на видео попало нападение серийного маньяка на женщину

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Лиля Воробьева
Полиция наконец поймала главного подозреваемого (фото из открытых источников)
Работники полиции столицы Российской Федерации задержали преступника, который причастен к серии тяжких преступлений. Он искал жертв среди жительниц города, насиловал и душил их. Информирует об этом Telegram канал " 112 ".
Преступления случались в одном районе Москвы — Лосиноостровском. Как свидетельствуют очевидцы, убийца находил свою жертву возле многоэтажки, заходил с нею в середину и сразу нападал. При этом, использовал полиэтиленовый кулек. Полиция уже обвиняет подозреваемого в одном эпизоде — осуществление возможного изнасилования. Еще серийный убийца имел при себе веревку — для осуществления своих черных планов. На убийство он всегда выходил под градусом.
Важно, что в июне московские правоохранители информировали о том, что задержали мужчину, который, якобы нападал на москвичек возле парка "Лосиный остров". Его нашли после того, как в дежурную часть полиции обратилась женщина и сообщила, что неизвестный хотел ее изнасиловать.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Москве полиция поймала семью сатанистов.Столицу России всколыхнуло страшное признание семейной пары, которую задержала полиция. Супруги признались, что осуществляли ритуальные убийства, в которых так же имел место и каннибализм.
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