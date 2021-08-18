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Главная Новости Мир Россия В Москве на видео попало нападение серийного маньяка на женщину
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В Москве на видео попало нападение серийного маньяка на женщину

Мужчина ждал женщин у подъездов, заходил с ними в дом и душил их пакетом

18 августа 2021, 20:28
Автор:

Лиля Воробьева

В Москве на видео попало нападение серийного маньяка на женщину

Полиция наконец поймала главного подозреваемого (фото из открытых источников)

Работники полиции столицы Российской Федерации задержали преступника, который причастен к серии тяжких преступлений. Он искал жертв среди жительниц города, насиловал и душил их. Информирует об этом Telegram канал " 112 ".

Преступления случались в одном районе Москвы — Лосиноостровском. Как свидетельствуют очевидцы, убийца находил свою жертву возле многоэтажки, заходил с нею в середину и сразу нападал. При этом, использовал полиэтиленовый кулек. Полиция уже обвиняет подозреваемого в одном эпизоде — осуществление возможного изнасилования. Еще серийный убийца имел при себе веревку — для осуществления своих черных планов. На убийство он всегда выходил под градусом.

Важно, что в июне московские правоохранители информировали о том, что задержали мужчину, который, якобы нападал на москвичек возле парка "Лосиный остров". Его нашли после того, как в дежурную часть полиции обратилась женщина и сообщила, что неизвестный хотел ее изнасиловать.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Москве полиция поймала семью сатанистов.

Столицу России всколыхнуло страшное признание семейной пары, которую задержала полиция. Супруги признались, что осуществляли ритуальные убийства, в которых так же имел место и каннибализм.
По данным источника, супругов задержали за наркотики. Но уже в отделении полиции они стали рассказывать информацию, которая шокировала правоохранителей. Как оказалось, пять лет назад пара совершала убийства на территории Карелии и Ленинградской области. Прежде убийство было совершено в 2016 году. Тогда супруги познакомились с парнем по имени Платон, который проживал в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что Платон увлекался эзотерикой, так же как и его новые знакомые.


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Источник: https://t.me/ENews112
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