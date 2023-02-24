logo

BTC/USD

23085.30

ETH/USD

1591.61

LTC/USD

91.57

USD/UAH

39.55

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Москве назвали пункты "мирного плану" Китая, которые можно реализовать дипломатическим путем
commentss НОВОСТИ Все новости

В Москве назвали пункты "мирного плану" Китая, которые можно реализовать дипломатическим путем

МИД России озвучил свою позицию по "мирному плану" Китая

сегодня, 20:14
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

В Москве заявили, что Россия поддерживает "мирный план" по урегулированию войны в Украине, который 24 февраля представил Китай. Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова .

В Москве назвали пункты "мирного плану" Китая, которые можно реализовать дипломатическим путем

Мария Захарова (фото из открытых источников)

"Разделяем рассуждения Пекина. Россия открыта для достижения целей СВО политико-дипломатическим путем", – заявила Захарова.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Также Захарова назвала цели, которые Россия согласна реализовать невоенными методами, в частности:

  • прекращение поставок "западных вооружений и наемников"  в Украину,
  • возвращение Украины к нейтральному  внеблоковому  статусу,
  • признание "новых территориальных реалий",
  • "демилитаризацию и денацификацию" Украины

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Китай представил "мирный план" из 12 пунктов по войне в Украине. в годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину МИД Китая снял интригу и опубликовал так называемый "мирный план" со своими предложениями по прекращению войны России против Украины. В день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой "мирный план", опубликовав "Позицию Китая относительно политического урегулирования кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов: уважение суверенитета всех стран, отказ от "менталитета холодной войны", прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров, решение гуманитарного кризиса, защита гражданского населения и военнопленных, обеспечение безопасности атомных электростанций, уменьшение стратегических рисков, при содействии экспорта зерна, прекращение "односторонних санкций", поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок при послевоенном восстановлении.


 
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MID_Russia/26108
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!