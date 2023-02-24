В Москве назвали пункты "мирного плану" Китая, которые можно реализовать дипломатическим путем

В Москве заявили, что Россия поддерживает "мирный план" по урегулированию войны в Украине, который 24 февраля представил Китай. Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова .

Мария Захарова (фото из открытых источников)

"Разделяем рассуждения Пекина. Россия открыта для достижения целей СВО политико-дипломатическим путем", – заявила Захарова.

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Также Захарова назвала цели, которые Россия согласна реализовать невоенными методами, в частности:

прекращение поставок "западных вооружений и наемников" в Украину,

возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу,

признание "новых территориальных реалий",

"демилитаризацию и денацификацию" Украины

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Китай представил "мирный план" из 12 пунктов по войне в Украине. в годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину МИД Китая снял интригу и опубликовал так называемый "мирный план" со своими предложениями по прекращению войны России против Украины. В день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой "мирный план", опубликовав "Позицию Китая относительно политического урегулирования кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов: уважение суверенитета всех стран, отказ от "менталитета холодной войны", прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров, решение гуманитарного кризиса, защита гражданского населения и военнопленных, обеспечение безопасности атомных электростанций, уменьшение стратегических рисков, при содействии экспорта зерна, прекращение "односторонних санкций", поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок при послевоенном восстановлении.



