В Москве не скрывают радость: почему РФ получит дополнительные деньги на войну

Цена российской нефти, от которой рассчитываются налоги для бюджета Россия, впервые с начала 2025 г. превысила показатель, заложенный в федеральный бюджет. Причиной стало резкое удорожание энергоносителей на мировых рынках на фоне эскалации вокруг Иран. Как сообщает Reuters, 9 марта стоимость российской нефти выросла до 6105 рублей за баррель, что примерно равняется 77 долларам.

Бюджет РФ. Фото: из открытых источников

Это на 82% больше, чем 27 февраля – за день до начала военной кампании США и Израиля против Ирана.

Такой показатель существенно превышает заложенную в российский бюджет на 2026 год цену – около 5440 рублей или 59 долларов за баррель. По словам трейдеров, с которыми общались журналисты агентства, отдельные партии российской нефти даже продавались дороже эталонной марки Brent crude oil. В частности, подобные закупки осуществляла Индия.

Рост стоимости сырья означает, что российские нефтяные компании будут платить больше налогов в бюджет. Соответственно, могут вырасти и доходы от нефтегазового сектора, традиционно составляющие значительную часть государственных финансов России.

В то же время эксперты предостерегают, что такой скачок может быть временным. Уже 11 марта цены на российскую нефть начали снижаться после сообщений о возможном использовании стратегических запасов нефти, чтобы компенсировать дефицит из-за блокирования Ормузского пролива. Теперь ее стоимость опустилась примерно до 62 долларов за баррель.

Нефтегазовые доходы остаются ключевым источником финансирования российской экономики и военных расходов. Потому рост мировых цен на нефть на фоне ближневосточного кризиса может дать Москве дополнительные ресурсы для ведения войны против Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что европейские и арабские страны смогут получить беспрепятственный проход через Ормузский пролив, если выселят послов США и Израиля. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает The Guardian.



