У Москві не приховують радість: чому РФ отримає додаткові гроші на війну

Ціна російської нафти, від якої розраховуються податки для бюджету Росія, вперше з початку 2025 року перевищила показник, закладений у федеральний бюджет. Причиною стало різке подорожчання енергоносіїв на світових ринках на тлі ескалації навколо Іран. Як повідомляє Reuters, 9 березня вартість російської нафти зросла до 6105 рублів за барель, що приблизно дорівнює 77 доларам.

Це на 82% більше, ніж 27 лютого – за день до початку військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану.

Такий показник суттєво перевищує закладену в російський бюджет на 2026 рік ціну – близько 5440 рублів або 59 доларів за барель. За словами трейдерів, з якими спілкувалися журналісти агентства, окремі партії російської нафти навіть продавалися дорожче, ніж еталонна марка Brent crude oil. Зокрема, такі закупівлі здійснювала Індія.

Зростання вартості сировини означає, що російські нафтові компанії сплачуватимуть більше податків до бюджету. Відповідно, можуть зрости і доходи від нафтогазового сектору, які традиційно становлять значну частину державних фінансів Росії.

Водночас експерти застерігають, що такий стрибок може бути тимчасовим. Уже 11 березня ціни на російську нафту почали знижуватися після повідомлень про можливе використання стратегічних запасів нафти, щоб компенсувати дефіцит через блокування Ормузька протока. Наразі її вартість опустилася приблизно до 62 доларів за барель.

Нафтогазові доходи залишаються ключовим джерелом фінансування російської економіки та військових витрат. Тому зростання світових цін на нафту на тлі близькосхідної кризи може дати Москві додаткові ресурси для ведення війни проти Україна.

