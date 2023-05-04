В Москве обвинили США в атаках на Кремль: пригрозили ответом Украине

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Slava Kot
Пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за атаками на Кремль стоят Соединенные Штаты и Украина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
3 мая ночью два беспилотника нанесли удар по Кремлю. Российские власти пытались скрыть этот факт, но в сети начали распространяться видео с атаками по резиденции Путина. В Кремле заявили, что Украина пыталась покушаться на Владимира Путина. Теперь Песков среди виновных также назвал Соединенные Штаты.
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Российский чиновник сообщил, что руководство Российской Федерации рассматривает варианты мести Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции президента Украины Владимира Зеленского на обвинение в покушении на российского диктатора Путина. Зеленский отметил, что у украинской армии недостаточно оружия, чтобы просто так использовать ее для ударов по Кремлю. Свою реакцию высказали на информацию о покушении на Владимира Путина и Соединенные Штаты.
Также "Комментарии" писали о депутате-коллаборационисте из Крыма Михаиле Шеремете, который призывает ударить по резиденции Зеленского. Российский депутат назвал точный адрес, куда следует провести атаку для мести за удары по Кремлю.
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