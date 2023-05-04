logo

BTC/USD

29080.69

ETH/USD

1902.19

LTC/USD

88.18

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Москве обвинили США в атаках на Кремль: пригрозили ответом Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Москве обвинили США в атаках на Кремль: пригрозили ответом Украине

Россия обвинила США и Украину в атаках на Кремль и попытке покушения на Путина.

сегодня, 12:57
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за атаками на Кремль стоят Соединенные Штаты и Украина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Москве обвинили США в атаках на Кремль: пригрозили ответом Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

3 мая ночью два беспилотника нанесли удар по Кремлю. Российские власти пытались скрыть этот факт, но в сети начали распространяться видео с атаками по резиденции Путина. В Кремле заявили, что Украина пыталась покушаться на Владимира Путина. Теперь Песков среди виновных также назвал Соединенные Штаты.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смешны, решение о таких терактах принимают США, а Украина выполняет", — заявил Песков.

Российский чиновник сообщил, что руководство Российской Федерации рассматривает варианты мести Украине.

"Москва рассматривает разные варианты ответа на украинскую атаку по Кремлю, речь может идти только о продуманных шагах, отвечающих интересам страны (России)", — сказал Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции президента Украины Владимира Зеленского на обвинение в покушении на российского диктатора Путина. Зеленский отметил, что у украинской армии недостаточно оружия, чтобы просто так использовать ее для ударов по Кремлю. Свою реакцию высказали на информацию о покушении на Владимира Путина и Соединенные Штаты.

Также "Комментарии" писали о депутате-коллаборационисте из Крыма Михаиле Шеремете, который призывает ударить по резиденции Зеленского. Российский депутат назвал точный адрес, куда следует провести атаку для мести за удары по Кремлю.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/201682
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!