В Москве обвинили США в атаках на Кремль: пригрозили ответом Украине

Пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за атаками на Кремль стоят Соединенные Штаты и Украина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

3 мая ночью два беспилотника нанесли удар по Кремлю. Российские власти пытались скрыть этот факт, но в сети начали распространяться видео с атаками по резиденции Путина. В Кремле заявили, что Украина пыталась покушаться на Владимира Путина. Теперь Песков среди виновных также назвал Соединенные Штаты.

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"Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смешны, решение о таких терактах принимают США, а Украина выполняет", — заявил Песков.

Российский чиновник сообщил, что руководство Российской Федерации рассматривает варианты мести Украине.

"Москва рассматривает разные варианты ответа на украинскую атаку по Кремлю, речь может идти только о продуманных шагах, отвечающих интересам страны (России)", — сказал Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции президента Украины Владимира Зеленского на обвинение в покушении на российского диктатора Путина. Зеленский отметил, что у украинской армии недостаточно оружия, чтобы просто так использовать ее для ударов по Кремлю. Свою реакцию высказали на информацию о покушении на Владимира Путина и Соединенные Штаты.

Также "Комментарии" писали о депутате-коллаборационисте из Крыма Михаиле Шеремете, который призывает ударить по резиденции Зеленского. Российский депутат назвал точный адрес, куда следует провести атаку для мести за удары по Кремлю.