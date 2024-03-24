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В Москве отреагировали на резкие слова Зеленского о Путине

Реакция Марии Захаровой на слова Владимира Зеленского, назвавшего Владимира Путина "ничтожеством".

сегодня, 10:25
Автор:
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Slava Kot
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Президент Владимир Зеленский отреагировал на обвинения Путина относительно якобы причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холл". Зеленский назвал российского диктатора "ничтожеством", а его окружение "отбросами". На такие заявления отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

В Москве отреагировали на резкие слова Зеленского о Путине

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель российского МИД Мария Захарова в стиле российской пропаганды отреагировала на заявление Владимира Зеленского.

"Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, — это Зеленский. Потому что на воре шапка горит. Никакое проклятие не смогло бы уничтожить его так мощно, как его собственное саморазоблачительное заявление", — пишет Мария Захарова в социальных сетях.

Отметим, что, несмотря на заявления Захаровой, исламская террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты в Москве. Владимир Зеленский заявлял, что подобные теракты в России могли бы остановить сотни тысяч россиян, которых Путин отправил на войну в Украине. Кроме того, Зеленский отметил подобные методы, которые Россия постоянно использует, в частности, когда обстреливает украинские города, насилует и пытает гражданских, в Кремле постоянно говорят, что в этом виновата Украина, а не российские силы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пока Мария Захарова и Путин обвиняли Украину в якобы причастности к теракту в Москве, в Госдуме РФ назвали "заказчиков", которыми по еще одной версии россиян стали США и Великобритания.

Также "Комментарии" писали о Марии Захаровой, которая обвинила МОК в неонацизме и расизме из-за ограничений для российских спортсменов для участия в Олимпийских играх в Париже. Олимпийский комитет отреагировал и назвал такие слова "за пределами допустимого".



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