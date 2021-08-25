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Главная Новости Мир Россия В Москве появилось граффити, посвященное Дню Независимости Украины (ВИДЕО)
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В Москве появилось граффити, посвященное Дню Независимости Украины (ВИДЕО)

На одной из мостовых опор в Москве 24 августа появилась сине-желтая надпись «Матвиенко, с Днем Независимости Украины»

сегодня, 14:17 comments1941
Автор:

Вечканова Елена

В российском медиапространстве снова бурно обсуждают Украину. Частично — из-за прошедшего яркого празднования 30-й годовщины провозглашения Независимости Украины, как самостоятельного и суверенного государства. Однако, судя по информации отечественного журналиста Андрея Цаплиенко, "отмечали" праздник не только украинцы, но и отдельные жители Москвы.

В Москве появилось граффити, посвященное Дню Независимости Украины (ВИДЕО)

В Москве "поздравили" главу СовФеда с Днем Независимости Украины. Скрин из видео

Как сообщил известный украинский корреспондент в личном Telegram-канале, неподалеку от одного из самых знаменитых районов российской столицы — делового центра "Москва-сити" — появилось весьма интригующее сине-желтое граффити. Оно украсило одну из бетонных опор путепровода, расположенного напротив уже указанного района Москвы.

То, что рисунок четко связан с украинским государством, опровергнуть нельзя. Во-первых, сама надпись гласит: "Матвиенко, с Днем Независимости Украины!", во-вторых, она выполнена в цветах государственного флага, в-третьих, граффити дополнено изящно выполненным изображением украинского тризуба.

По мнению Андрея Цаплиенко, "адресатом", которому посвящено "поздравительное граффити", является глава Совфеда Федеральных собраний РФ Валентина Матвиенко. Как объясняет журналист, эта политик родилась и выросла в Украине, родом она из села в Хмельницкой области. Однако это не помешало ей возглавить российский Совфед, который в свое время поддержал идею ввести российские войска в Украину.

Кто выполнил проукраинское граффити неподалеку делового центра российской столицы, пока неизвестно. Не сообщается даже, будут ли расследовать этот инцидент.

Напомним, ранее "Комментарии" коротко подводили промежуточные итоги масштабных празднований 30-летия провозглашения Независимости Украины. Подробнее — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, чего, по мнению экспертов, Украине удалось добиться за время суверенного существования, а в чем нашему государству пришлось крупно разочароваться.


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Источник: https://t.me/Tsaplienko/684
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comments

Обсуждения

костя

сегодня, 14:16

Приємно, дуже приємно ! Є адекватні люди в Росіі, є !!! Щиро дякую !

Брат

сегодня, 13:28

Ребята,зря радуетесь.Скоро мы,коммунисты России,придем к власти,восстановив справедливость,и тогда любой такой писака не успеет напИсать одну букву,как его грохнут.А при пукине народу плевать,кто что пишет.Так что,готуйте краснозвездные пилотки.

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