В Москве появилось граффити, посвященное Дню Независимости Украины (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
В российском медиапространстве
снова бурно обсуждают Украину. Частично — из-за прошедшего яркого празднования
30-й годовщины провозглашения Независимости Украины, как самостоятельного и
суверенного государства. Однако, судя по информации отечественного журналиста
Андрея Цаплиенко, "отмечали" праздник не только украинцы, но и отдельные жители
Москвы.
В Москве "поздравили" главу СовФеда с Днем Независимости Украины. Скрин из видео
Как сообщил
известный украинский корреспондент в личном Telegram-канале, неподалеку от одного из самых знаменитых районов российской столицы
— делового центра "Москва-сити" — появилось весьма интригующее сине-желтое
граффити. Оно украсило одну из бетонных опор путепровода, расположенного
напротив уже указанного района Москвы.
То, что рисунок
четко связан с украинским государством, опровергнуть нельзя. Во-первых, сама
надпись гласит: "Матвиенко, с Днем Независимости Украины!", во-вторых, она
выполнена в цветах государственного флага, в-третьих, граффити дополнено изящно
выполненным изображением украинского тризуба.
По мнению Андрея
Цаплиенко, "адресатом", которому посвящено "поздравительное граффити", является
глава Совфеда Федеральных собраний РФ Валентина Матвиенко. Как объясняет
журналист, эта политик родилась и выросла в Украине, родом она из села в
Хмельницкой области. Однако это не помешало ей возглавить российский Совфед,
который в свое время поддержал идею ввести российские войска в Украину.
Кто выполнил
проукраинское граффити неподалеку делового центра российской столицы, пока
неизвестно. Не сообщается даже, будут ли расследовать этот инцидент.
Напомним, ранее "Комментарии" коротко подводили промежуточные итоги масштабных празднований 30-летия провозглашения Независимости Украины. Подробнее — в нашем материале.
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Обсуждения
Новости
костя
сегодня, 14:16
Приємно, дуже приємно ! Є адекватні люди в Росіі, є !!! Щиро дякую !
Брат
сегодня, 13:28
Ребята,зря радуетесь.Скоро мы,коммунисты России,придем к власти,восстановив справедливость,и тогда любой такой писака не успеет напИсать одну букву,как его грохнут.А при пукине народу плевать,кто что пишет.Так что,готуйте краснозвездные пилотки.