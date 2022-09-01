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В Москве при странных обстоятельствах погиб глава совета директоров "ЛУКОЙЛа"

67-летний топ-менеджер выпал из окна больницы

сегодня, 11:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава совета директоров нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов погиб, упав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российский "Интерфакс", со ссылкой на информированный источник.

В Москве при странных обстоятельствах погиб глава совета директоров "ЛУКОЙЛа"

Вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов (РосСМИ)

"Сегодня утром (1 сентября — ред.) Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался", – сообщает российское СМИ.

На месте происшествия работают сотрудники российских правоохранительных органов.

СМИ отметили, что пока не располагают официальным подтверждением этой информации.

Для информации стоит отметить, что Маганов в 1980-х годах работал в "Лангепаснефтегазе", вошедшем затем в состав "ЛУКОЙЛа". С момента создания АО был в "ЛУКОЙЛе" на руководящих должностях. С 2006 года Маганов занимал пост первого исполнительного вице-президента компании.

В 2020 году, после кончины председателя совета директоров нефтяной компании Валерия Грайфера, возглавил совет и покинул правление.

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Источник: https://www.interfax.ru/moscow/860208
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