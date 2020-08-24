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Главная Новости Мир Россия В Москве проходит суд по делу Навального: оппозиционер не приходит в сознание
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В Москве проходит суд по делу Навального: оппозиционер не приходит в сознание

Пока немецкие врачи пытаются спасти жизнь Алексея Навального, в России его судят за клевету в адрес ветеранов ВОВ

сегодня, 16:56
Автор:

Екатерина Белоброва

Лидер российской оппозиции и глава Фонда борьбы с коррупцией по-прежнему находится в коматозном состоянии и не приходил в себя с момента потери сознания в четверг, 20 августа. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на ТАСС.

О состоянии политика рассказала его адвокат Ольга Михайлова во время заседания в Московской суде по делу о клевете Алексея Навального в адрес ветеранов ВОВ, которые поддержали внесение изменений в Конституции России для обнуления президентского срока Владимира Путина. 

В Москве проходит суд по делу Навального: оппозиционер не приходит в сознание

"О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", - указал тогда оппозиционный политик в Twitter, в результате чего получил судебный иск. 

"Причина неявки Алексея известна. Он был транспортирован в Германию в клинику, где находится в настоящее время. В сознание он еще не приходил. С ним невозможно связаться, потому что он в коме", - обозначила Михайлова в суде.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Навальный был транспортирован в Германию в связи с возможным отравлением. Сейчас немецкие медики подтверждают, что российский лидер оппозиционных настроений подвергся покушению и ему требуется защита.

"Мы считаем, что сейчас Алексею Навальному нужно защита. Не исключен вариант, что даже личные телохранители. Мы уже знаем несколько случаев в истории России, когда важные свидетели или оппозиционеры умирали после отравлений", - заключил официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайберт.


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