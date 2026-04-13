Главная Новости Мир Россия В Москве прошел протест: что известно о нападении на мавзолей
В Москве прошел протест: что известно о нападении на мавзолей

Идеологический протест: российский студент пытался избить усыпальницу Ленина

13 апреля 2026, 21:55
Недилько Ксения

В центре российской столицы произошел инцидент с участием студента колледжа, решившего необычным способом выразить свой политический протест. Как сообщают медиа ресурсы, объектом атаки стал саркофаг с телом Владимира Ленина.

Мавзолей в Москве

По данным следствия, 8 апреля Константин Бодунов, находясь в Мавзолее, сначала пытался нанести несколько ударов по защитному сооружению усыпальницы, а затем попал в нее собственным мокасином. Нарушителя оперативно задержали правоохранители.

Свое агрессивное поведение юноша объяснил убеждениями. Он заявил о категорическом "несогласии с экономической и религиозной политикой" основателя советского государства. Вместо идеологической дискуссии студент получил судебное решение: Тверской суд Москвы признал его виновным в мелком хулиганстве. Теперь Бодунов проведет 10 суток административного ареста за свой перформанс с обувью.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в России растут опасения по поводу проведения традиционного майского парада в Москве и Санкт-Петербурге из-за угрозы возможных ударов. Об этом пишут российские Z-блоггеры, ранее активно поддерживавшие войну.

По их словам, причиной беспокойства стали возможности украинских дальнобойных средств поражения, которые, как утверждается, способны добиваться Москвы за короткое время. Они отмечают, что даже объявление воздушной тревоги во время мероприятия может иметь значительный медийный эффект и создать панику среди участников и зрителей.                                                                                                                                            



