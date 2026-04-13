В Москве прошел протест: что известно о нападении на мавзолей

В центре российской столицы произошел инцидент с участием студента колледжа, решившего необычным способом выразить свой политический протест. Как сообщают медиа ресурсы, объектом атаки стал саркофаг с телом Владимира Ленина.

Мавзолей в Москве

По данным следствия, 8 апреля Константин Бодунов, находясь в Мавзолее, сначала пытался нанести несколько ударов по защитному сооружению усыпальницы, а затем попал в нее собственным мокасином. Нарушителя оперативно задержали правоохранители.

Свое агрессивное поведение юноша объяснил убеждениями. Он заявил о категорическом "несогласии с экономической и религиозной политикой" основателя советского государства. Вместо идеологической дискуссии студент получил судебное решение: Тверской суд Москвы признал его виновным в мелком хулиганстве. Теперь Бодунов проведет 10 суток административного ареста за свой перформанс с обувью.

