Головна Новини Світ Росія У Москві відбувся протест: що відомо про напад на мавзолей
У Москві відбувся протест: що відомо про напад на мавзолей

Ідеологічний протест: російський студент намагався побити усипальницю Леніна

13 квітня 2026, 21:55
Недилько Ксения

У центрі російської столиці стався інцидент за участю студента коледжу, який вирішив у незвичний спосіб висловити свій політичний протест. Як повідомляють медіаресурси, об’єктом атаки став саркофаг із тілом Володимира Леніна.

За даними слідства, 8 квітня Костянтин Бодунов, перебуваючи в Мавзолеї, спочатку намагався завдати кількох ударів по захисній споруді усипальниці, а згодом поцілив у неї власним мокасином. Порушника оперативно затримали правоохоронці.

Свою агресивну поведінку юнак пояснив переконаннями. Він заявив про категоричну "незгоду з економічною та релігійною політикою" засновника радянської держави. Замість ідеологічної дискусії студент отримав судове рішення: Тверський суд Москви визнав його винним у дрібному хуліганстві. Тепер Бодунов проведе "10 діб адміністративного арешту" за свій перформанс із взуттям.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Росії зростають побоювання щодо проведення традиційного травневого параду в Москві та Санкт-Петербурзі через загрозу можливих ударів. Про це пишуть російські Z-блогери, які раніше активно підтримували війну.

За їхніми словами, причиною занепокоєння стали можливості українських далекобійних засобів ураження, які, як стверджується, здатні досягати Москви за короткий час. Вони наголошують, що навіть оголошення повітряної тривоги під час заходу може мати значний медійний ефект і створити паніку серед учасників і глядачів.                                                                                                                                                         



