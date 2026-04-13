У Москві відбувся протест: що відомо про напад на мавзолей

У центрі російської столиці стався інцидент за участю студента коледжу, який вирішив у незвичний спосіб висловити свій політичний протест. Як повідомляють медіаресурси, об’єктом атаки став саркофаг із тілом Володимира Леніна.

Мавзолей у Москві

За даними слідства, 8 квітня Костянтин Бодунов, перебуваючи в Мавзолеї, спочатку намагався завдати кількох ударів по захисній споруді усипальниці, а згодом поцілив у неї власним мокасином. Порушника оперативно затримали правоохоронці.

Свою агресивну поведінку юнак пояснив переконаннями. Він заявив про категоричну "незгоду з економічною та релігійною політикою" засновника радянської держави. Замість ідеологічної дискусії студент отримав судове рішення: Тверський суд Москви визнав його винним у дрібному хуліганстві. Тепер Бодунов проведе "10 діб адміністративного арешту" за свій перформанс із взуттям.

