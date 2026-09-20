В Москве пылает: дроны атаковали НПЗ, горят склады, дым накрыл столицу РФ (ФОТО)

Москва и Подмосковье ночью 20 сентября оказались под массированной атакой беспилотников. Одним из главных объектов удара стал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня, где после взрывов возникло несколько очагов возгорания.

Москва под атакой дронов: горит НПЗ в Капотне

О повреждении НПЗ заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на территории предприятия работают экстренные службы, а информации о погибших нет. Местные жители и мониторинговые каналы сообщали о многочисленных взрывах и пожаре на территории завода.

Москва под атакой дронов: горит НПЗ в Капотне

На обнародованных кадрах видно по меньшей мере три больших источника возгорания. Осинтеры проекта World.militares заявили, что в результате атаки могла быть поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6.

Московский НПЗ является одним из ключевых предприятий топливной инфраструктуры российской столицы. Завод в Капотне имеет мощность переработки около 11 млн. тонн нефти в год. Ранее сообщалось, что предприятие обеспечивает около 40% потребностей Москвы и Московской области в топливе.

Взрывная ночь в Москве и Подмосковье: горят склады, НПЗ

В Москве и области дроны под ударом оказался НПЗ в Капотне

Москва под атакой дронов: в Капотне вспыхнул НПЗ

Атака не ограничилась столичным НПЗ. По сообщениям мониторинговых ресурсов, взрывы прогремели вблизи ТЭЦ-22 в Люберцах. Также сообщалось о падении обломков в Котельниках. В Раменском и Софьином возникли пожары в районе складских объектов, в том числе связывающих с компаниями "Кари" и Ozon.

Российские власти тем временем заявили о масштабной работе ПВО. По данным мэра Москвы, с начала суток над подлетами в столицу было якобы уничтожено более 150 беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о предупреждении дипломата , что у Путина скоро появится новый "козырь" в войне против Украины.