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В Москве пытались украсть мумию Ленина

Забальзамированный Ильич срочно понадобился 42-летнему мужчине

сегодня, 20:05
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Автор:

Моесеенко Валентина

В центре российской столицы – Москве, правоохранители задержали мужчину, пытавшегося похитить из мавзолея забальзамированное тело "вождя пролетариата" – Владимира Ленина, пишут "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Москве пытались украсть мумию Ленина

Тело Ленина пытались утащить

По данным медиа, 42-летний москвич среди ночи в одиночестве пришел на Красную площадь и попытался силой открыть дверь мавзолея. Сотрудники правоохранительных органов задержали его "на горячем". Им он и сказал, что хотел похитить тело Ленина. Причины своего поступка "ценитель" Ильича не смог объяснить, потому что был пьян.


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Впоследствии в мавзолей приехала бригада медиков и диагностировала у мужчины психическое расстройство на почве опьянения.

Как писали ранее "Комментарии", у Путина все отчетливее понимают, что Украину в ближайшей перспективе не победить, но отказываться от своих начальных целей руководство Кремля не хочет. Поэтому сейчас идет активизация усилий по подготовке российского населения к длительной затяжной войне. Именно с этой целью по Москве в последние дни устанавливаются системы ПВО.

Системы против воздушной обороны на крышах административных зданий в Москве – так Путинский режим хочет подчеркнуть, что война – близко, а "натовские ракеты могут упасть на каждый дом".

Читайте также на портале "Комментарии", огромное количество раненых и просто больных российских военных фактически "положило" всю медицину страны-террористки. Используются поэтому белорусские госпитали и больницы для того, чтобы лечить раненых в Украине армейцев РФ, поскольку система медицины в самой России не извлекает, ни военная, ни гражданская по количеству раненых. Беларусь сегодня такой хаб для тренировки, подготовки солдат для войны в Украине и для их возобновления.



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