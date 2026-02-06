logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Москве расстреляли генерал-лейтенанта Минобороны РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Москве расстреляли генерал-лейтенанта Минобороны РФ

Раненый высокопоставленный генерал, заместитель председателя российской переговорной группы - подробности инцидента появляются только что

6 февраля 2026, 09:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Москве произошла стрельба с участием высокопоставленного офицера Министерства обороны Российской Федерации – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева ранили неизвестные, несколько раз выстрелившие ему в спину, после чего скрылись с места происшествия, сообщают российские СМИ. По предварительной информации, офицер выжил и госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Москве расстреляли генерал-лейтенанта Минобороны РФ

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Фото: из открытых источников

Интересно, что Алексеев является заместителем Игоря Костюкова, возглавляющего российскую переговорную группу во время международных контактов, в частности, в Абу-Даби. Сам Костюков пока в командировке, поэтому подробности его участия или реакции на инцидент отсутствуют.

Согласно сообщениям, нападение произошло на северо-западе Москвы. Очевидцы рассказали, что неизвестные несколько раз открыли огонь по генералу прямо на улице, после чего быстро скрылись. Информация о задержании подозреваемых пока неизвестна.

Российские правоохранители уже приступили к проверке и квалифицируют событие как покушение на убийство. В ведомствах заявили о сборе видео с камер наблюдения и опроса свидетелей. Было ли ранение связано с профессиональной деятельностью генерала, также уточняется.

Известно, что нападения на высокопоставленных представителей российской армии в последние годы не редкость на фоне растущего напряжения внутри оборонного ведомства. Ранее в Москве уже фиксировали подобные инциденты с участием военных и силовиков, что подпитывает слухи о внутренних конфликтах в узких кругах российской элиты.

Официальных комментариев со стороны Минобороны РФ или Кремля по поводу покушения на генерал-лейтенанта Алексеева пока нет. Следствие продолжается, а обстоятельства и мотивы стрельбы устанавливаются.

Стоит отметить, что инцидент все еще расследуется, и новая информация может появиться позже.

Читайте на портале "Комментарии" — сколько российских генералов уничтожено за время войны против Украины: СМИ посчитали.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости