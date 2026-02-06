В Москве расстреляли генерал-лейтенанта Минобороны РФ

В Москве произошла стрельба с участием высокопоставленного офицера Министерства обороны Российской Федерации – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева ранили неизвестные, несколько раз выстрелившие ему в спину, после чего скрылись с места происшествия, сообщают российские СМИ. По предварительной информации, офицер выжил и госпитализирован в тяжелом состоянии.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Фото: из открытых источников

Интересно, что Алексеев является заместителем Игоря Костюкова, возглавляющего российскую переговорную группу во время международных контактов, в частности, в Абу-Даби. Сам Костюков пока в командировке, поэтому подробности его участия или реакции на инцидент отсутствуют.

Согласно сообщениям, нападение произошло на северо-западе Москвы. Очевидцы рассказали, что неизвестные несколько раз открыли огонь по генералу прямо на улице, после чего быстро скрылись. Информация о задержании подозреваемых пока неизвестна.

Российские правоохранители уже приступили к проверке и квалифицируют событие как покушение на убийство. В ведомствах заявили о сборе видео с камер наблюдения и опроса свидетелей. Было ли ранение связано с профессиональной деятельностью генерала, также уточняется.

Известно, что нападения на высокопоставленных представителей российской армии в последние годы не редкость на фоне растущего напряжения внутри оборонного ведомства. Ранее в Москве уже фиксировали подобные инциденты с участием военных и силовиков, что подпитывает слухи о внутренних конфликтах в узких кругах российской элиты.

Официальных комментариев со стороны Минобороны РФ или Кремля по поводу покушения на генерал-лейтенанта Алексеева пока нет. Следствие продолжается, а обстоятельства и мотивы стрельбы устанавливаются.

Стоит отметить, что инцидент все еще расследуется, и новая информация может появиться позже.

Читайте на портале "Комментарии" — сколько российских генералов уничтожено за время войны против Украины: СМИ посчитали.



