У Москві розстріляли генерал-лейтенанта Міноборони РФ

У Москві сталася стрілянина з участю високопоставленого офіцера Міністерства оборони Російської Федерації – генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва поранили невідомі, які кілька разів вистрілили йому у спину, після чого зникли з місця події, повідомляють російські ЗМІ. За попередньою інформацією, офіцер вижив і госпіталізований у важкому стані.

Генерал-лейтенант Володимир Алєксєєв. Фото: з відкритих джерел

Цікаво, що Алєксєєв є заступником Ігоря Костюкова, який очолює російську переговорну групу під час міжнародних контактів, зокрема в Абу-Дабі. Сам Костюков наразі у відрядженні, тож подробиці щодо його участі або реакції на інцидент відсутні.

Згідно з повідомленнями, напад стався на північному заході Москви. Очевидці розповіли, що невідомі кілька разів відкрили вогонь по генералу просто на вулиці, після чого швидко зникли. Інформація про затримання підозрюваних поки невідома.

Російські правоохоронці вже розпочали перевірку і кваліфікують подію як замах на вбивство. У відомствах заявили про збір відео з камер спостереження та опитування свідків. Чи було поранення пов’язане з професійною діяльністю генерала, також уточнюється.

Відомо, що напади на високопоставлених представників російської армії в останні роки не рідкість на тлі зростаючої напруги всередині оборонного відомства. Раніше в Москві вже фіксували подібні інциденти за участю військових і силовиків, що підживлює чутки про внутрішні конфлікти у вузьких колах російської еліти.

Офіційних коментарів з боку Міноборони РФ або Кремля щодо замаху на генерал-лейтенанта Алєксєєва поки немає. Слідство триває, а обставини та мотиви стрілянини встановлюються.

Варто зазначити, інцидент все ще розслідується, й нова інформація може з’явитися пізніше.

