Россия не получала мирный план по завершению войны в Украине, состоящий из 20 пунктов, ни по официальным, ни по неофициальным каналам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По его словам, основа для возможного урегулирования была достигнута ещё во время встречи лидеров России и США в Анкоридже в августе прошлого года. Лавров утверждает, что тогда стороны нашли подходы, опиравшиеся на американские инициативы, которые "открывали путь к миру" и позволяли оперативно согласовать итоговое соглашение.

При этом последующие версии мирных предложений глава российской дипломатии раскритиковал, назвав их "попытками изнасилования американской инициативы" со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его команды.

Лавров также обвинил Европу и Киев в том, что они продвигают "договор терпимости" вместо, как он выразился, реального обеспечения прав человека в Украине. По его утверждению, европейские страны пересматривают договорённости, которые якобы были согласованы в Анкоридже.

Кроме того, министр заявил, что Зеленский рассчитывает на размещение ракет НАТО на территории Украины в случае перемирия, что, по версии Москвы, будет представлять угрозу для российских городов.

В то же время Лавров подчеркнул, что цели так называемой "специальной военной операции" остаются неизменными и не подлежат пересмотру. Россия, по его словам, готова к компромиссам на переговорах, однако они не могут затрагивать "ключевые принципы", от которых, как утверждает министр, зависит безопасность государства и его граждан.

Он добавил, что Москва рассматривает происходящее прежде всего через призму обеспечения собственной безопасности.

