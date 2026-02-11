У Москві зробили заяву про мирний план із 20 пунктів та компроміс

Росія не отримувала мирного плану щодо завершення війни в Україні, що складається з 20 пунктів, ні офіційними, ні неофіційними каналами. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

За його словами, основу для можливого врегулювання було досягнуто ще під час зустрічі лідерів Росії та США в Анкориджі у серпні минулого року. Лавров стверджує, що тоді сторони знайшли підходи, що спиралися на американські ініціативи, які "відкривали шлях до миру" та дозволяли оперативно узгодити підсумкову угоду.

При цьому наступні версії мирних пропозицій глава російської дипломатії розкритикував, назвавши їх "спробами зґвалтування американської ініціативи" з боку президента України Володимира Зеленського та його команди.

Лавров також звинуватив Європу та Київ у тому, що вони просувають "договір терпимості" замість, як він висловився, реального забезпечення прав людини в Україні. За його твердженням, європейські країни переглядають домовленості, нібито узгоджені в Анкориджі.

Крім того, міністр заявив, що Зеленський розраховує на розміщення ракет НАТО на території України у разі перемир'я, що, за версією Москви, загрожуватиме російським містам.

Водночас, Лавров підкреслив, що цілі так званої "спеціальної військової операції" залишаються незмінними і не підлягають перегляду. Росія, за його словами, готова до компромісів на переговорах, проте вони не можуть торкатися "ключових принципів", від яких, як стверджує міністр, залежить безпека держави та її громадян.

Він додав, що Москва розглядає те, що відбувається насамперед через призму забезпечення власної безпеки.

