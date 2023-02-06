В столице Российской Федерации обнаружено убитыми пожилую семейную пару бывших разведчиков-нелегалов, ранее работавших на Службу российской внешней разведки.

Убили супругов шпионов-нелегалов (фото из открытых источников)

Об этом информирует "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на собственных осведомителей. При этом биография у пожилых московских супругов, которых нашли убитыми на юго-западе российской столицы, была достаточно насыщенной.

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Как пишет издание, 72-летний Николай Коновалов и его 74-летняя супруга Валентина Коновалова ранее были разведчиками-нелегалами. Едва ли не всю свою жизнь они проводили в командировках, посещая страны, которые были французскими колониями. На заслуженный отдых супруги вышли как сотрудники соответствующей секции ГУ СВР.

"Николай Иванович был полковником и имеет много наград. Уже на пенсии он находился в составе частного охранного предприятия, принадлежащего бывшим сотрудникам полиции, имел своего водителя и проводил с женой много времени за границей (она тяжело болела)", — рассказал информатор.

Убитых родителей первым нашел их 50-летний сын Алексей. Он когда-то работал в российском дипломатическом министерстве, но оттуда его со скандалом уволили. Влиятельный отец устроил сына в аппарат Госдумы, далее референтом в СФ РФ. Сейчас сын Коноваловых является главным подозреваемым.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Москве пытались украсть мумию Ленина. В центре российской столицы — Москве, правоохранители задержали мужчину, пытавшегося похитить из мавзолея забальзамированное тело "вождя пролетариата" — Владимира Ленина, пишут "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.