В Москве украинец вытолкнул бывшую возлюбленную с 15-го этажа и прыгнул сам за ней

В Москве 40-летний мужчина после ссоры с бывшей девушкой, толкнул ее с 15-го этажа, а затем прыгнул за ней в низ. Об этом сообщают российские СМИ, в частности РЕН ТВ.

Трагедия произошла в Москве (фото из открытых источников)

Трагедия произошла в многоэтажке по улице Борисовские Ставки в столице России.

Как сообщают СМИ, ссора между молодыми людьми произошла в воскресенье вечером, 18 июля. Дмитрий Титаренко заехал к бывшей девушке, чтобы забрать свои вещи из квартиры, но вдруг они поссорились с 32-летней Юлией Кузьминой. Ссору пары услышали соседи.

По информации старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой, мужчина столкнул девушку с 15 этажа, а затем, вероятно, поняв, что натворил, прыгнул сам. Известно, что Дмитрий Титаренко получил травмы, несовместимые с жизнью, а при падении пытался зацепиться за дерево.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по этому факту. На месте трагедии работают следователи.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в России БТР врезался в маршрутку, погибли люди.

В России произошло страшное ДТП. В Ставропольском крае БТР Росгвардии врезался в маршрутку с людьми. На месте от полученных травм погибли двое пассажиров, еще несколько человек попали в больницу с различными ранениями.

По информации российских СМИ, в Газели находилось девять человек, в том числе трое детей. В ДТП пострадали четверо пассажиров. Стало известно, что смертельная авария произошла на хуторе Тамбукан, находящемся в предгорном районе. На опубликованных фотографиях четко видно, что бронированный транспорт, выезжая из леса, не заметил маршрутку с людьми и влетел в общественный транспорт.

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