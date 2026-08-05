В Москве вдруг переполошились: что увидели в новых атаках Украины

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о существенном увеличении числа украинских беспилотников, атакующих российскую столицу. По его словам, за последние месяцы интенсивность налетов заметно возросла, а Москва стала главным направлением ударов.

Сергей Собянин. Фото: из открытых источников

Как утверждает градоначальник, около двух третей всех беспилотников, которые практически ежедневно атакуют территорию России, направляются именно в сторону столицы. По его оценке, на Москву приходится примерно 67% общего количества дронов, участвующих в подобных атаках.

Собянин заявил, что российские власти были вынуждены усилить систему противодействия беспилотникам. По его словам, работа ведется совместно с Министерством обороны РФ, а защита города теперь осуществляется в круглосуточном режиме.

Для выявления воздушных целей, утверждает мэр, используются данные камер видеонаблюдения, радиолокационных станций и сообщения жителей. Вся поступающая информация оперативно анализируется, чтобы максимально быстро реагировать на возможные угрозы.

При этом Собянин не сообщил, какой ущерб уже нанесли украинские беспилотники российской столице. Он также не уточнил, сколько аппаратов смогли достичь своих целей и какие объекты подверглись поражению.

В последние месяцы Москва действительно регулярно сообщает об отражении атак беспилотников. Из-за угрозы воздушных ударов периодически вводятся ограничения на работу столичных аэропортов, а российские власти все чаще заявляют об усилении мер безопасности. На этом фоне заявления мэра свидетельствуют, что российское руководство рассматривает беспилотные атаки как один из наиболее серьезных вызовов для защиты столицы.

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